دستگیری یک سارق منازل مسکونی با ۲۰ فقره سرقت در شهرکرد

سرهنگ کوروش بهرامی فرمانده نیروی انتظامی شهرکرد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در راستای تبیین و عملیاتی نمودن اهداف قرارگاه تشدید مبارزه با سرقت و در پی وقوع سرقت از یک منزل مسکونی در شهرستان شهرکرد مراتب به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

این مقام انتظامی افزود: در بررسی‌های به‌عمل آمده مأموران کلانتری ۱۱ سعدی شهرکرد با شناسایی و با تعقیب و مراقبت طی یک عملیات غافلگیرانه سارق را دستگیر و به همراه اموال مسروقه جهت انجام تحقیقات به کلانتری دلالت دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان شهرکرد تصریح کرد: در تحقیقات به‌عمل آمده متهم به ۲۰ فقره سرقت از مکان‌های مختلف در شهرستان اعتراف کرد و و طی هماهنگی قضائی از منزل متهم مقدار زیادی کابل مخابراتی و اموال سرقتی و مقدار هشت گرم هروئین و هفت گرم شیشه نیز کشف شد.

بهرامی با بیان اینکه در این خصوص یک متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد، یادآور شد: مردم نقش مهمی در ارتقای امنیت اجتماعی در سطح جامعه دارند و از این رو می‌توانند با هوشیاری کامل در مراقبت از اموال خود مانع سوءاستفاده سارقان شده و با اعلام به موقع این‌گونه سرقت‌ها به پلیس ما را در دستگیری هرچه سریع‌تر سارقان کمک کنند.