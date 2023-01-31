به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور حسین دهقان نماینده ویژه رئیس جمهور در سواحل مکران طی مراسمی از سه طرح بزرگ فرهنگی، اجتماعی و آموزشیِ عقیق، مشکات و نام در سواحل مکران رونمایی شد. این طرح‌ها با انعقاد دو توافق نامه بین شورای توسعه سواحل مکران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مرحله اجرا رسیدند.

حسین دهقان، نماینده ویژه رئیس جمهور و دبیر شورای توسعه مکران در این مراسم طی سخنانی گفت: ما در حوزه مکران یک عقب ماندگی تاریخ داریم که باید در یک بازه زمانی کوتاه آن را جبران کنیم. این بازه زمانی نیز از نظر من بیش از ۵ تا ۶ سال نیست. یعنی ما اگر جایگاه، نقش و کارکردی برای این منطقه می‌خواهیم قائل شویم، فقط همین مقدار وقت داریم.

وی خطاب به نمایندگان ارگان‌ها و وزارت خانه‌های مختلف که در این نشست شرکت کرده بودند، اشاره کرد: شما به هیچ عنوان قرار نیست به عقب برگردید چراکه نگاه ما به جلو است و کارهایی که در پیش داریم بنابراین ما باید انرژی‌مان را روی اولویت‌هایی که نقش اساسی در کار ما دارند متمرکز کنیم تا بتوانیم با گام‌های بلندی به آنچه که می‌خواهیم برسیم. ما در این مجموعه نه دنبال عقب گرد، نه دنبال مقصر، نه دنبال متهم سازی هستیم و نه دنبال بررسی کوتاهی‌های عامدانه جفاهای جاهلانه هستیم.

دبیر شورای توسعه مکران بر لزوم خلق منابع مالی در این اقدامات تاکید کرد و گفت: اگر تصور ما بر این است که می‌توانیم منابع خیلی عظیمی را بسیج و منتقل کنیم، چنین چیزی نیست بنابراین ما راهی نداریم جز اینکه هر کسی بتواند در حوزه خودش خلق منبع درآمد کند. این خلق منبع از چند روش از جمله خلاقیت و هم افزایی امکان پذیر است. بنابراین ما باید امکانات‌مان در رابطه با اهداف‌مان متمرکز کنیم. بسیج همگانی داشته باشیم و فعالیت‌هایمان در حد رفع تکلیف نباشد. به یاد داشته باشید که اکنون خدا به همه ما توفیق داده و این فضای لایتناهی را فراهم کرده و شکر این نعمت این است که در این فضای ایجاد شده برای کشور و مردم محلی یک اتفاقی را رقم بزنیم.

انعقاد دو تفاهمنامه در حاشیه این‌جلسه همچنین با حضور غلامحسین حسینی نیا رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ ای کشور تفاهم نامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و دبیرخانه شورای توسعه مکران و با حضور مهدی مسکنی، معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز توافق نامه معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با شورای توسعه مکران نیز منعقد شد.

طرح عقیق (توانمندسازی اقتصادی شهروندان حوزه مکران)، مشکات (مهارت‌های شبکه کارآفرینی ایده‌های توانمند) و بام (برترین آموزش‌های محلی منطقه مکران) با تاکید بر توانمندسازی شهروندان بومی مکران و استان سیستان و بلوچستان کلید خورده است.