کلنگ زنی و افتتاح ۱۶ پروژه نوسازی مدارس در چهارمحال و بختیاری

سلمان کارگر در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: هنرستان ۹ کلاسه روستای جوانمردی، مدرسه ۹ کلاسه روستای بوگرد در شهرستان خانمیرزا، سالن ورزشی شماره ۲ لردگان، احداث مدرسه ۸ کلاسه شهرک مأمور در شهرستان لردگان، مدرسه ۶ کلاسه امام قیس در شهرستان بروجن، مدرسه ۶ کلاسه کنرک در شهرستان بروجن، مدرسه خیری ۶ کلاسه احمدی مقدم در شهرستان فارسان، مدرسه یک کلاسه روستای سرقلعه در شهرستان اردل و مدرسه ۳ کلاسه روستای گردپیشه در شهرستان اردل و مدرسه ۲ کلاسه روستای آلیکوه در شهرستان اردل از پروژه‌های قابل افتتاح در دهه فجر می‌باشد.

وی تصریح کرد: اعتبار هزینه شده در ۱۰ پروژه نام برده شده ۳۷۰ هزار میلیون ریال بوده است.

کارگر از تعداد اشتغال زایی در این پروژه‌ها خبر داد و گفت: پروژه‌های نام برده شده ۱۰۶ نفر اشتغال زایی را به همراه داشته است.

وی از تعداد ۶ پروژ ه کلنگ زنی هم زمان با دهه فجر در این استان نیز خبر داد و گفت: مدرسه ۹ کلاسه فرهنگ و دانش فرخشهر، مدرسه ۴ کلاسه گنج فلارد در شهرستان لردگان، کارگاه هنرستان ابتکار شهرکرد، مدرسه دو کلاسه ترکی سفلی در شهرستان کوهرنگ، ۱۵ مدرسه طرح شهید پناهی درسطح شهرستان کوهرنگ ،۲ مدرسه طرح شهید پناهی در سطح شهرستان اردل از پروژه‌هایی است که هم زمان با دهه فجر در استان چهارمحال و بختیاری کلنگ زنی می‌شود.

کارگر خاطر نشان کرد: اعتبار مورد نیاز برای به بهره برداری رسیدن این پروژه‌ها ۴۳۹ هزار میلیون ریال می‌باشد.