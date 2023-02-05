استقلال به هماهنگی کامل رسیده/ ایرادهای ساپینتو کمتر شده است

یدالله اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص پیروزی سه بر دو استقلال برابر مس کرمان گفت: آبی ها در دو بازی گذشته عملکرد بسیار خوبی داشته اند ۷ گل زده در دو دیدار نشان می دهد که تیم به یک هماهنگی کامل رسیده، بازیکنان شناخت خوبی از هم پیدا کرده اند و هواداران را امیدوار به بازیهای بهتر و رسیدن به قهرمانی کرده اند.

وی ادامه داد: یکی از انتقادهایی که به ساپنیتو گرفته می شد تغییرات زیادی در ترکیب بود که خوشبختانه بازی به بازی کمتر شده است و حالا بازیکنان یکدیگر را درک کرده و شناخت خوبی از همدیگر پیدا کرده اند و این شناخت باعث شده تا استقلال بتواند در دو بازی ۷ گل به ثمر برساند.

اکبری افزود: بازی به خوبی پیش می رفت اما اتفاقات ناخوشایندی که در آن پیش آمد این دیدار را تحت شعاع خود قرار داد. در دقایق پایانی به دلیل اعتراض ها و جنجالی که کنار زمین بوجود آمد بازیکنان استقلال تمرکزشان را از دست دادند. یک ضربه ایستگاهی به حریف داده و همان توپ وارد دروازه شده و مسی ها توانستند گل دوم را به استقلال بزنند اگر چه آبی پوشان با سه گلی که زده بودند برنده این دیدار شده و سه امتیاز حساس بازی را از آن خود کردند.

کارشناس فوتبال با انتقاد از قضاوت های پراشتباه داوران در هفته های اخیر گفت: در طول این چند هفته مرتبا شاهد بودیم که برخی بازیها به دلیل اشتباهات داوری به جنجال کشیده شده است. بازی پرسپولیس و آلومینیوم و یک روز بعد استقلال و مس کرمان که هر دو به دلیل اشتباهات داوری صدای اعتراض مربیان و بازیکنان را درآورده است. نگرفتن پنالتی های واضح توسط قاضی میدان باعث شده تا تیم ها به شدت عصبی شده و نسبت به عملکرد ضعیف داوران اعتراض کنند. در این خصوص کمیته داوران باید پاسخگو باشد ضمن اینکه برای این دیدارهای حساس از داوران با تجربه تر و میدان دیده تر استفاده کند. حالا وقت آن رسیده که هر چه زودتر سیستم VAR به فوتبال ایران ورود کند تا شاید بتواند جلو اشتباهات فاحش داوران ما را بگیرد.

وی در مورد اتفاقات پایان بازی و اخراج ساپینتو و حواشی دیگر این دیدار هم گفت: متاسفانه اتفاقاتی در پایان بازی افتاد که همه نسبت به آن واکنش نشان دادند. جذابیت های فوتبال با دخالت های بی مورد برخی ها که خود را در تمامی ورزشگاههای کشور همه کاره می دانند از بین رفته است. باید برای همه شرح وظایف داده شود و هر کسی بداند جایگاهش کجاست و چگونه باید با دیگران برخورد کند. اتفاق روز دیدار استقلال و مس کرمان بسیار تاسف انگیز بود و امیدوارم مسئولان چه در فدراسیون فوتبال، کمیته انضباطی، کمیته داوران و مسئولان انتظامی برخورد جدی با خاطیان داشته و اجازه ندهند یک اشتباه باعث شود تا جنجال های این چنینی بوجود بیاید.

اکبری در مورد دیدار روز سه شنبه استقلال برابر نفت مسجد سلیمان که در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد گفت: استقلال باید روند پیروزی های خود را ادامه دهد. اگر به دنبال این هستند که خود را به صدرجدول برساند اما نباید فریب جایگاه نفت مسجد سلیمان را خورده و خود را از پیش برنده بدانند. آبی ها بازی سختی برابر نفت مسجد سلیمان خواهند داشت و لازم است تمام تمرکزشان را برای این دیدار گذاشته تا بتوانند با برد مقابل حریف جوان و پرانگیزه که حالا یک استقلالی هم هدایت این تیم را برعهده گرفته عملکرد خوبی داشته باشند و سه امتیاز این دیدار را از آن خود کنند.

کارشناس فوتبال در پایان خاطرنشان کرد: این روزها شاهد بازیهای خوب از مهدی قائدی و سعید مهری هستیم و بدون حاشیه و بدون جنجال و در خدمت تیم هستند؛ دو مهره ای که این روزها کمک های زیادی به استقلال کردند. امیدوارم که این دو این روند را ادامه داده، تمرکزشان بر روی فوتبال باشد و به مسائل حاشیه ای کاری نداشته باشند. به طور حتم بازیهای خوب این دو در موفقیت استقلال تاثیر زیادی داشته و این روند را در دیدارهای بعدی هم ادامه دهند.