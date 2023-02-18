روسیه: ۴۰۰ نظامی اوکراینی کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز شنبه در گزارش روزانه خود از تحولات جنگ در اوکراین اعلام کرد نیروهای ارتش این کشور موفق شدند شهرک گرین‌کوفکار در استان خارکف را به کنترل خود درآورند.

بنا بر این گزارش، در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۴۰۰ نظامی ارتش اوکراین در محورهای مختلف در حملات موشکی و پهپادی نیروهای روسیه کشته شده‌اند.

«یوگنی پریگوژین»، بنیانگذار ارتش خصوصی «واگنر»، وابسته به ارتش روسیه هم نهم بهمن اعلام کرد شهرک بلاگوداتنویه در نزدیکی شهر تازه‌آزادشده سولدار در دونتسک هم‌اکنون تحت کنترل کامل نیروهای روسیه است.

ارتش و مقامات روسیه ۱۲ ژانویه (۲۲ دی) اعلام کردند که با عقب‌نشینی نیروهای اوکراینی، کنترل شهر راهبردی سولدار را به دست گرفته‌اند. نیروهای روسیه برای کنترل موضع خود در سولدار، در هفته‌های اخیر کنترل چند شهرک نزدیک به این شهر را نیز به دست گرفته‌اند.

نیروهای واگنر در عملیات‌های اخیر ارتش روسیه در منطقه دونتسک نقش فعالی داشته‌اند. دولت آمریکا اخیراً نیروهای ارتش خصوصی واگنر را به فهرست تحریم‌های خود علیه روسیه اضافه کرد.

پس از آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین در اسفندماه پارسال، در ماه سپتامبر (اوایل مهر) در چهار منطقه زاپروژیا، خرسونف دونتسک و لوهانسک همه‌پرسی برگزار و به‌دنبال موافقت اکثریت، این مناطق به روسیه الحاق شدند.

ارتش روسیه ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰) «عملیات نظامی ویژه» خود را در شرق اوکراین آغاز کرد؛ مقامات ارشد دولت روسیه می‌گویند این عملیات در پاسخ به درخواست سران جمهوری‌های خودمختار دونتسک و لوهانسک برای حفاظت از آنها در برابر نیروهای اوکراینی آغاز شده است. به نوشته اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه گفته است که هدف از این عملیات «حمایت از مردمی است که بیش از هشت سال تحت نسل‌کشی و آزار و اذیت رژیم کی‌یف قرار داشتند».

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته بود که هدف از این عملیات «حمایت از مردمی است که بیش از ۸ سال تحت نسل کشی و آزار و اذیت رژیم کی یف قرار داشتند».

آمریکا و کشورهای غربی برای مقابله با پیشروی ارتش روسیه، ضمن ارسال انواع تسلیحات پیشرفته به ارتش اوکراین، تاکنون تحریم‌های زیادی علیه روسیه اعمال کرده‌اند. از سوی دیگر «سرگئی لاوروف»، وزیر خارجه روسیه نیز گفته است هر گونه محموله و کاروانِ حامل تسلیحات نظامی برای اوکراین، هدفی مشروع برای نیروهای روسیه است.