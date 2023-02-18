اوربان: ناتو و اتحادیه اروپا خواهان ادامه جنگ اوکراین هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینتل ریپابلیک، نخست وزیر مجارستان تنها راه پایان جنگ در اوکراین را نشستن روسیه و آمریکا بر سر میز مذاکره اعلام کرد.

«ویکتور اوربان» نخست وزیر مجارستان امروز شنبه در اظهاراتی اعلام کرد که بجز این کشور، همه کشورها در ناتو و اتحادیه اروپا خواهان ادامه جنگ اوکراین هستند.

نخست وزیر مجارستان همچنین، با اشاره تلویحی به این مسئله که آمریکا طرف جنگ با روسیه است، تاکید کرد در صورتی جنگ میان کی یف و مسکو پایان می یابد که آمریکا و روسیه با هم مذاکره کنند.

اوربان در عین حال افزود با این موضع گیری کشورهای اروپایی در خصوص اینکه روسیه تهدیدی امنیتی برای این قاره است، موافق نیست.

نخست وزیر مجارستان پیشتر هم با تاکید بر موضع خود در قبال جنگ جاری بین روسیه و اوکراین، گفته بود که در این جنگ تنها بازنده اروپا و تنها برنده هم آمریکا است.

اوربان تاکید کرد که اتحادیه اروپا آنقدر شهامت ندارد که بپذیرد سیاست تحریمی که علیه مسکو اعمال کرده، اشتباه بوده و مجارستان هم آنقدر توانایی ندارد که موضع کشورهای بزرگ‌تر را تغییر دهد و تحریم ها علیه روسیه هرچند بی ثمر، اما احتمالاً همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.

اوربان پیش‌تر گفته بود که اروپا به خاطر متحدش یعنی آمریکا، قید انرژی روسیه را زد و مجبور شد که برای انرژی ۵ یا ۱۰ برابر بیشتر پول پرداخت کند و این موضوع به افزایش تورم هم دامن زده است.