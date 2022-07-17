وی افزود: در این راستا همکاران ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی جلسات متعددی با همکاران معاون فناوری رئیس جمهور در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار کردند تا در چند محور عملیاتی مشترک در حوزه تقویت اقتصاد دانش بنیان به جمع‌بندی برسیم.

وزیر اقتصاد گفت: با توجه به گستره فعالیت‌های موجود در حوزه عملکرد وزارت اقتصاد، تلاش بسیاری در تعامل با معاونت علنی و فناوری ریاست جمهوری انجام شد که نتیجه آن تدوین سند مشترکی بود که تفاهم‌نامه‌های آن نیز به امضای دو دستگاه رسید.

دارایی‌های نامشهود شرکت‌های دانش بنیان در اقتصاد کشور به رسمیت شناخته شود

در ادامه این نشست «سورنا ستاری» معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز با اشاره به برخی از مشکلات و چالش‌های شرکت‌های دانش بنیان، گفت: یکی از موضوعات مهم در زمینه فعالیت شرکت‌های دانش بنیان مربوط به مفهوم دارایی‌های نامشهود این شرکت‌هاست که هنوز در اقتصاد کشور ما درک کاملی از این موضوع وجود ندارد.

وی افزود: شرکت دانش بنیانی که برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه می‌کند، بانک‌ها بدون توجه به دارایی دانشی این شرکت‌ها در مقابل، درخواست وثیقه ملکی می‌کنند، در هیچ کجای دنیا یک شرکت با توان تولید دانش بنیانی امکان ارائه چنین وثیقه‌ای ندارد، چون دارایی این شرکت‌ها نیروهای متخصص و دانش بنیانی است که در واقع نامشهود هستند.

ستاری به رسمیت شناخته شدن دارایی‌های نامشهود شرکت‌های دانش بنیان را یکی از مهم‌ترین راهکارها و گام مهمی در توسعه و رشد این شرکت‌ها در اقتصاد کشور برشمرد و از بانک‌ها، نهادها و سازمان‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد خواست تا اقدام اساسی در این زمینه انجام شود.