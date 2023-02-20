جزئیات تخلف خودروسازان/ صادرات از مرز ۵۰ میلیارد دلار عبور کرد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا فاطمی‌امین در یک برنامه تلویزیونی درباره تخلف خودروسازان در واگذاری خارج از نوبت خودرو به دستگاه‌های دولتی، اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت بسیار وسیع است و حدود ۳۰ درصد از تولید کشور در این بخش انجام می‌شود و خودرو یکی از بخش‌های مرتبط به این وزارتخانه است لذا وقتی فقط در مورد خودرو صحبت می‌کنیم، حق بقیه صنایع ضایع می‌شود.

وزیر صمت افزود: رئیس جمهور در اسفند سال گذشته تاکید داشتند که در واگذاری خودرو ضوابطی رعایت شود که رانت نباشد و اگر خودروهایی قرعه کشی می‌شوند، خارج از قرعه کشی اتفاقی نیفتد، اما متأسفانه چندین سازمان با چندین خودروساز و البته با یکی از خودروسازها بیشتر (ایران خودرو و سایپا نیستند) در این باره مواردی داشته‌اند.

وی ادامه داد: نام این خودروساز را ذکر نمی‌کنم زیرا فعلاً در حال بررسی هستیم اما مسجل شده که این کار صورت گرفته و لذا برخی از سازمان‌ها برای گرفتن خودرو برای کارکنان خود از این شرکت، قراردادی با این شرکت منعقد کرده اند و از این شرکت نیز برای کارکنان خودرو گرفته‌اند.

فاطمی امین افزود: بنابراین رئیس جمهور در این باره تذکر ویژه داده اند و ما هم بررسی کرده ایم و گزارش در حال نهایی شدن است.

فاطمی امین گفت: خودروهایی که باید در قالب قرعه کشی عرضه شود نباید از این روند عرضه خارج شود.

وی افزود: خودروهایی که خارج از ضابطه عرضه شدند، خودروهایی بودند که طبق قرارداد بسته شده با آن شرکت خودروساز به کارکنان آن سازمان تحویل شده است و نه خود سازمان. پول خودروها پرداخت شده است اما از آنجا که این کار خارج از ضابطه انجام شده قطعاً کار قابل پیگیری است.

فاطمی امین در ادامه در مورد روابط تجاری و اقتصادی ایران و چین، اظهار کرد: چین یک اقتصاد بسیار بزرگ دارد و ۶۳۰۰ میلیارد دلار حجم تجارت خارجی این کشور است و در انواع و اقسام رشته‌های صنعتی ورود کرده است. بنابراین همکاری با چین برای پر کردن خلاءهای ما بسیار مهم است.

وزیر صمت افزود: نکته دوم اینکه چینی‌ها برای خود جایگاه مستقلی قائل هستند و بر تمدن چینی تاکید دارند؛ نه تنها دنباله روی آمریکا و اروپا نیستند بلکه می‌خواهند تا سال آینده تمدن چین را در دنیا معرفی کنند.

وی در مورد اینکه مزیت این ماجرا برای ایران در چیست، گفت که فرصت مزیتی در این است که ما با چین دشمن مشترک داریم.

فاطمی امین با اشاره به سفر به چین نیز اظهار کرد: در سفر اخیر به چین حوزه‌های معدنی به ویژه مس را پیگیری کردیم؛ به عنوان نمونه در نظر داریم در حوزه مس از ۲۸۰ هزار تن به یک میلیون تن برسیم که ۱۵ میلیارد دلار ارزش این پروژه است که نیاز به سرمایه و ماشین آلات دارد که از ظرفیت چین استفاده می‌کنیم.

وزیر صمت با اشاره به اینکه در حوزه فولاد و خودرو نیز با چینی‌ها برنامه داریم، گفت: مثلاً قرارداد لوکوموتیو امضا شد که ۲۰ عدد به صورت کامل وارد می‌شود و مابقی در داخل تولید خواهد شد.

وی با بیان اینکه در معدن خام فروشی نداریم، افزود: ۶۰۰ میلیون تن مواد معدنی برداشت می‌کنیم و ۱.۷ درصد را صادر می‌کنیم و بیش از اینکه خام فروشی کنیم واردات داریم. البته در حوزه شمش صادرات داریم که نباید داشته باشیم.

فاطمی امین یادآور شد: تفاهم نامه‌ها و قراردادهایی که در این سفر امضا شد بین شرکت‌های خصوصی دو کشور بود و ما ناظر بودیم. در واقع بخش خصوصی و شرکت‌های خصوصی در این سفر نقش ایفا کردند زیرا در صورت برقراری ارتباط بین کسب و کارهای ایرانی و خارجی می‌توان به پایدار بودن این ارتباط اطمینان داشت. برای تعمیق روابط سیاسی باید روابط اقتصادی را پایدار کرد.

وزیر صمت تصریح کرد: تولید ماشین آلات راهسازی و صنعتی امسال ۱۰۰ درصد افزایش داشته است. تاکید اصلی ما در تعاملات خارجی واردات صرف نیست بلکه تعمیق تولید داخل است.

فاطمی امین با اشاره به صادرات و تجارت خارجی گفت: پیش بینی می‌شد که امسال ۵۰ میلیارد دلار صادرات داشته باشیم که رقم صادرات بیشتر از این برآورد، خواهد شد. صادرات نسبت به پارسال ۱۷.۷ درصد رشد ارزشی و واردات ۱۶.۹ درصد رشد ارزشی داشته که البته از نظر وزنی کاهش یافته است.

وی افزود: واردات مواد اولیه و واسطه‌ای ۱۶ درصد و واردات کالای سرمایه‌ای ۵۱ درصد افزایش یافته است و از سویی دیگر در واردات کالای مصرفی ۸ درصد کاهش ارزشی داشته‌ایم. پس رشد واردات در جایی بود که به تولید منجر شده است.

وزیر صمت با بیان اینکه بنابراین صادرات در حال رشد است، گفت: در نیمه نخست امسال بخش صنعت ۴.۹ درصد رشد و سرمایه گذاری در ماشین آلات ۱۵ درصد رشد داشت.

وی افزود: ما مشکلات در بخش تورم و معیشت را قبول داریم اما اتفاقات خوبی در اقتصاد در حال رخ دادن است. سرمایه گذاری در حوزه ماشین آلات امید به آینده را نشان می‌دهد.

فاطمی امین گفت: بیش از ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در بخش صنعت مشغول به کار هستند که آمار مثبت و بی نظیری است.

وی به مزایای صادرات اشاره کرد و افزود: کارکرد حداقلی صادرات تأمین ارز برای نیازهای کشور و کارکرد حداکثری اقتدار بین المللی است. پس باید به سمت تولید و صادرات محصولات پیچیده برویم.

وزیر صمت تصریح کرد: به عنوان نمونه سال گذشته ۷۰ درصد صادرات به کشور روسیه محصولات کشاورزی و امسال ۶۰ درصد صادرات به این کشور صنعتی شامل دارو، قطعات خودرو، توربین‌های گازی و… بوده است. بنابراین صرفاً صادرات بالای ۵۰ میلیارد دلار نشده بلکه ریل صادرات در حال تغییر است.

وی افزود: در صادرات به ترکیه شاهد رشد ۴۶ درصدی ارزش و افزایش ۷ درصدی وزن بوده‌ایم.

فاطمی امین در ادامه گفت: در ۱۰ سال گذشته تولید رشد جدی نداشته است؛ یعنی درآمدهای مردم به صورت قابل توجه افزایش نیافته و از آن طرف هزینه‌ها و تورم بالا رفته است. قدرت خرید متناسب با درآمد بالا نرفته است. خانوارها به لحاظ درآمد و هزینه دچار مشکل شده پس قدرت خرید پایین آمده و کالاهای تولیدی خریدار ندارند و این موضوع تبدیل به دام شده است.

وی افزود: پس کارکرد سوم صادرات، فراهم کردن بازار برای کالاهای ایرانی است که در این صورت تولید تقویت شده و اشتغال رونق می‌گیرد و به آن تناسب قدرت خرید بالا می‌رود و از این دام خارج می‌شویم.

فاطمی امین در ادامه گفت: صندوق ضمانت صادرات ما در یک سال با ۱۲ کشور قرارداد بسته که می‌تواند تا حدی خلأ ال سی و ضمانت نامه‌ها را پر کند.

وی به مشکلات انتقال پول اشاره کرد و گفت: با تهاتر و سایر روش‌ها تقریباً این مشکل را حل کرده و هر کالایی بخواهیم صادر و وارد می‌کنیم. البته تحریم‌ها در کوتاه مدت فشار ایجاد کرده است اما در بلندمدت خوداتکایی را افزایش می‌دهد.

وزیر صمت به اتحادیه اوراسیا اشاره کرد و گفت: بر اساس توافق با اوراسیا برای ۷ هزار قلم کالا سود بازرگانی صفر می‌شود و هم اکنون توافقات در سطح دولت‌ها و مجالس است.

وی ادامه داد: هم اکنون برای ۷۰۰ قلم کالا تخفیف داریم که منجر به رشد ۵۲ درصدی صادرات به ارمنستان شده است وقتی این ۷۰۰ قلم تبدیل به ۷ هزار قلم با سود بازرگانی صفر شود قطعاً رقم رشد صادرات به صورت محسوس افزایش می‌یابد.

وزیر صمت افزود: همچنین تجارت ترجیحی با پاکستان آغاز و توافقات برای تجارت ترجیحی با اندونزی نیز آغاز شده است.

وی تاکید کرد: سال آینده نتایج این اتفاقات یعنی پیوستن به اتحادیه اوراسیا، سازمان‌شانگهای، برقراری تجارت‌های ترجیحی و… را خواهیم دید.

فاطمی امین همچنین اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون ۶۰ هیأت تجاری از آفریقا به ایران آمده‌اند، آفریقا برای ما مزیت بسیاری دارد زیرا بکر است. همچنین ۳۰ هیأت از روسیه به ایران آمدند.

وی گفت: هم اکنون در ۱۷ کشور رایزن بازرگانی داریم در حالی که این عدد در دولت قبلی ۵ بازرگان بود. همچنین برای ۳۰ مرکز تجاری مجوز داده‌ایم که ۱۸ مرکز تجاری راه اندازی شده است. در ۵۰ کشور دنیا نیز نمایشگاه برگزار کردیم.