جلسه علنی آغاز شد/ بررسی گزارش استنکاف عوامل اجرایی در متروپل

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه دوم اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

دستورکار این جلسه به شرح زیر است:

گزارش کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در مورد عضویت ایران در موافقتنامه آب و هوایی پاریس

گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از صادرات تولیدات شرکت سیمان کردستان

گزارش نهایی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد تحقیق و تفحص از عملکرد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

گزارش کمیسیون عمران در مورد استنکاف و نقض قانون عوامل اجرایی در حادثه فروریزش ساختمان متروپل

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح یک فوریتی حمایت مالی از افشاگران فساد

بررسی طرح نحوه مواجهه با قانع کننده نبودن پاسخ وزیر

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سو رفتار

گزارش شور دوم کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح قانون حمایت از بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حرم مطهر حضرت معصومه (س)

انتخاب دو نفر از نمایندگان با معرفی کمیسیون صنایع و معادن به عنوان ناظر در شورای معادن استان

انتخاب دو نفر از نمایندگان به عنوان ناظر در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان

انتخاب یک‌نفر از نمایندگان به عنوان ناظر در کمیته هماهنگی اشتغال استان

انتخاب یک‌نفر از نمایندگان به عنوان ناظر در شورای نظارت بر مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی استان