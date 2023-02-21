به گزارش خبرنگار مهر، سه‌شنبه دوم اسفند ماه و در پنجمین روز از برگزاری سی و هشتمین جشنواره موسیقی فجر که به نوعی آخرین روز از برپایی کنسرت‌ها و اجرای بخش‌های مختلف این رویداد هستند، چندین گروه داخلی و خارجی در قالب‌های مختلف آثارشان را به صحنه می‌برند.

طبیعتاً یکی از جذابیت‌های هر جشنواره‌ای بخش بین‌الملل آن است، شرایطی که امسال در اجراهای خارجی جشنواره موسیقی فجر سی وهشتم هم کم و بیش دیده شد و برخی از کنسرت‌های به صحنه رفته که مدیریت آن به عهده اردوان جعفریان از ناشران شناخته شده حوزه موسیقی است، در این بخش توانستند نظر رضایت مخاطبان را فراهم کنند. روز گذشته در اجرای گروه «فادو» از کشور پرتغال نیز همین شرایط برای مخاطبان ایجاد شد و این کنسرت توانست با استقبال خوبی از سوی تماشاگران مواجه شود.

آنسامبل کنسرواتوار سن پترزبورگ هم یکی از اجراهای بخش بین‌الملل جشنواره موسیقی فجر را تشکیل می‌دهد که قرار است در آخرین روز اجراهای جشنواره در تالار وحدت تهران پیش روی مخاطبان قرار گیرد. اجرایی که اگرچه اطلاعات چندانی از رپرتوار و هنرمندان شرکت‌کننده‌اش در دست نیست اما به دلیل اینکه خاستگاه اصلی این گروه موسیقی سن پترزبورگ روسیه است، بنابراین اجرای این گروه می‌تواند دربرگیرنده نکات جالب توجهی باشد.

اما یکی از اتفاقات جالب توجه برنامه‌های روز چهارم جشنواره که غیر از دو کنسرت پاپ روز پنجم، به نوعی پایان بخش کنسرت‌های اصلی رویداد سی و هشتم موسیقی فجر است، کنسرت ارکستر سمفونیک تهران به عنوان یکی از دو مجموعه ارکستر وابسته به بنیاد فرهنگی هنری رودکی است. کنسرتی که به شکلی اولین تجربه اجرای زنده این ارکستر قدیمی در دوره مدیریتی جدید بنیاد رودکی پس از کنسرت ارکستر موسیقی ملی است. چارچوبی که اگرچه درباره رهبر ارکستر آن خبری در رسانه‌ها منتشر نشده اما شنیده شده منوچهر صهبایی به عنوان رهبر ارکستر سمفونیک تهران در این کنسرت انتخاب شده است.

ماجرای تمام نشدنی و پرحاشیه ارکسترهای دولتی چه در ایام قبل از کرونا، چه در روزهای کرونایی و چه در شرایط اخیر دربرگیرنده نکات متعددی است که هنوز مدیران اجرایی و فنی این دو مجموعه مهم موسیقایی درباره آن به بیان مواضع رسمی و مشخص نپرداخته‌اند. چارچوبی که در زمان مدیریت مهدی سالم به عنوان مدیر جدید و جوان بنیاد فرهنگی هنری رودکی می‌تواند به عنوان مهم‌ترین اولویت‌های کاری وی محسوب شده و سرو سامانی به این دو مجموعه موسیقایی تأثیرگذار در موسیقی کشور بدهد. فضایی که فعلاً دلخواه اهالی موسیقی و دغدغه مندان این حوزه نیست و باید منتظر ماند و دید مدیران این مجموعه‌ها چه برنامه‌هایی را برای آینده ارکسترها در نظر گرفته‌اند.

حوزه موسیقی نواحی جشنواره سی وهشتم هم یکی از مهم‌ترین و شاید برجسته‌ترین بخش‌های این دوره از جشنواره محسوب می‌شود که اگرچه محل اجرای عمده آثار شرکت‌کننده در این بخش بسیار دورتر از محل اصلی اجراهای جشنواره تعیین‌شده، اما حضور هوشنگ جاوید از پژوهشگران شناخته‌شده موسیقی نواحی ایران به عنوان مدیر هماهنگی این بخش و البته حضور توأمان نسل جوان و پیشکسوت این عرصه، رنگین کمانی از اجراهایی را پیش روی مخاطبان در این مدت قرار داده که می‌تواند به عنوان یکی از نقاط روشن جشنواره سی و هشتم به حساب آید.

البته براساس آنچه از هنرمندان و گروه‌های شرکت‌کننده در این بخش به گوش می‌رسد، بسیاری از این هنرمندان در شرایطی قرار دارند که به لحاظ حمایتی نیازمند توجهات بیشتری از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند. بهانه مناسبی به‌عنوان جشنواره موسیقی فجر می‌تواند فضای مطلوبی برای شنیدن خواسته‌ها و مطالبات هنرمندان این بخش به حساب آمده و موجب تسهیل در امور حمایتی این بخش شود.

علاوه بر اتفاقات مطلوبی که بخش سرود این دوره از جشنواره برای فعالان این عرصه به همراه داشت و طی روزهای گذشته رسانه‌ها به آن پرداختند، بخش موسیقی پاپ جشنواره موسیقی فجر هم میزبان طیف زیادی از مخاطبان بوده است. چارچوبی که حضور خوانندگان مطرح و یا کاراولی توانست پیش مقدمه خوبی برای آغاز فصل تازه کنسرت‌ها در کشورمان به حساب آید. فضایی که در آن خوانندگان هم تلاش کردند با توجه به شرایط اجتماعی فعلی آثار به صحنه رفته در کنسرتشان را انتخاب کرده تا بر اساس این رویکرد بتوانند میزبان شایسته‌ای برای مخاطبانشان باشد.

اگرچه در جدول برنامه‌های سی و هشتمین جشنواره موسیقی فجر چند کنسرت در حوزه موسیقی ایرانی به چشم می‌خورد، اما اگر نیم‌نگاهی به جدول برنامه‌های دوره‌های گذشته جشنواره موسیقی بیندازیم متوجه خواهیم شد آنچه در کنسرت‌های موسیقی ایرانی این دوره از جشنواره ارائه شد، در تراز اجراهای دوره قبلی جشنواره نیست این مورد نیاز به آسیب‌شناسی و بازنگری برای دوره‌های بعدی جشنواره دارد.

به هر ترتیب امروز سه شنبه دوم اسفندماه و در پنجمین روز از اجراهای سی و هشتمین جشنواره موسیقی فجر کنسرت‌های یاد شده پیش روی مخاطبان قرار می‌گیرند.

* سه شنبه دوم اسفند

تالار وحدت: ساعت ۱۸:۳۰: کنسرت آنسامبل کنسرواتوار سنت پترزبورگ | ارکستر سمفونیک تهران

تالار رودکی: ساعت ۱۸:۳۰: سعدی خوانی (ساز و آواز) و مولوی خوانی (ساز و آواز) | ساعت ۲۱:۳۰: عطار خوانی (ساز و آواز) و حافظ خوانی (ساز و آواز)

فرهنگسرای نیاوران: ساعت ۱۸:۳۰: گروه نوای عرفان از کرمان | ساعت ۲۱:۳۰: کنسرت موسیقی خراسان (چوب بازی)

فرهنگسرای ارسباران: ساعت ۱۸:۳۰: ویژه سرود تهران| ساعت ۲۱:۳۰: تک‌نوازان موسیقی ایران (استعدادهای جوان)

سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی تهران: ساعت ۱۸:۳۰: بهنام بانی | ساعت ۲۱:۳۰: علی یاسینی

مجموعه کوشک هنر: ساعت ۱۸:۳۰: موسیقی سیستان و موسیقی شمال خراسان | ساعت ۲۱:۳۰: موسیقی خراسان چوب بازی

بر اساس این گزارش بخش نمایشگاه و پخش فیلم سی و هشتمین جشنواره موسیقی فجر طی روزهای برگزاری جشنواره از ساعت ۱۶ تا ۲۰ در موزه هنرهای دینی امام علی (ع) برگزار می‌شود. ضمن اینکه مخاطبان برای تهیه بلیت آثار شرکت کننده در جشنواره نیز می‌توانند به سامانه www.fajr۳۸.com مراجعه نمایند.