به گزارش خبرنگار مهر، ارکستر سمفونیک سازمان صدا و سیما از مجموعه‌های فعال موسیقی کشورمان در حوزه ارکستر ال که طی سال‌های اخیر حضور پررنگی در جشنواره موسیقی فجر داشته، طی تازه‌ترین کنسرت خود روز دوشنبه اول اسفند ماه و در سومین روز از برگزاری سی و هشتمین جشنواره موسیقی فجر به رهبری آرش آمینی در تالار وحدت روی صحنه رفت.

در این کنسرت که علیرضا قزوه مدیر دفتر موسیقی، شعر و سرود سازمان صدا و سیما و محمد اله یاری مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مهمانان ویژه آن را تشکیل می‌دادند، علاوه‌بر اجرای تعدادی از قطعات ملی – میهنی چند اثر در حوزه موسیقی کلاسیک هم در میان استقبال خوب مخاطبان اجرا شد.

علیرضا قزوه مدیر دفتر موسیقی، شعر و سرود سازمان صدا و سیما پس از پایان اجرای این برنامه ضمن اشاره به برنامه‌های پیش روی ارکستر سمفونیک سازمان صدا و سیما بیان کرد: تمرینات ارکستر سمفونیک صدا و سیما به‌طور مرتب برقرار بود و هر ماه اجراهایی برگزار کردند و آقای آرش امینی با جدیت در این ارکستر حضور و فعالیت دارند. این ارکستر متشکل از نوازندگان با تجربه و خوبی است و تلاش داریم در سال آینده هم این اجراها هر ماه برگزار شود. وظیفه ما حمایت از این ارکستر است و حامی ارکستر سمفونیک صدا و سیما هستیم.



روشنک نوشی (فلوت)، الهه سادات موسوی (فلوت)، حسام صدفی نژاد (ابوا)، شمیم کیانی (ابوا)، اکرم سلطانی فیروز (ابوا)، محمد ملک لی (کلارینت)، پگاه ولی خانی سامانی (کلارینت)، آنیتا یعقوبی (کلارینت)، امیرحسین محمدیان (فاگوت)، امیر ملکی زاده (فاگوت)، نیما سرایی (هورن)، هومان باقی (هورن)، ریحانه رفیعی (هورن)، حسن فراهانی (ترومپت)، فرید شیخی (ترومپت)، کیمیا خانزادی (ترومپت)، مریم حسین پور (ترومپت)، حسین شریفی (ترومبون)، امیرعلی حصارکی (ترومبون)، علیرضا ترابی (ترومبون)، کیومرث ناصری (توبا)، محمود منتظم صدیقی (تیمپانی تعدادی از گروه نوازندگان ارکستر سمفونیک سازمان صدا و سیما را تشکیل می‌دادند.

مهیار منتظم صدیقی (پرکاشن)، فرهاد رحیمیان (پرکاشن)، ماهان ببری (پرکاشن)، روح اله فروزش (ویولن)، هادی آرزم (ویولن)، هدیه سادات حجازی (ویولن)، گل آرا کیان بخت (ویولن)، الهه سادات عبدالهی مقدم، نگین حاتمی (ویولن)، ساناز نوربخش (ویولن)، فرید ذاکری (ویولن)، نازک محمد کاشی (ویولن)، فرناز زندیه (ویولن)، پریا اژدری دوزدوزان (ویولن)، منصور صفاییان (ویولن)، امیرعباس آقاپورخامنه (ویولن)، رادمهر فلاح (ویولن)، بهنام آیتی نجف آبادی (ویولا)، آرش گنجه (ویولا)، الهام آقابابایی (ویولا)، فرگل ساکت (ویولا)، فاطمه آقارضایی (ویولا)، نیاز پورمحمدی (ویولا)، هلیا پورکریمی (ویلنسل)، امین چراغیان (ویلنسل)، کیانمهر کشاورز (ویلنسل)، مرتضی قائمی پور (ویلنسل)، کورش ملکی زاده (کنترباس)، عادل اصغرزاده (کنترباس)، بیتا غفاری (کنترباس)، آوا پویا کاشانی (کنترباس نیز دیگر هنرمندان نوازنده ارکستر رسانه ملی بودند.

در بخش گروه کر به رهبری سرژیک میرزاییان یز آذین فولادوند (سوپرانو)، نیلوفر لطف آور (سوپرانو)، مهرآذین مهرآذر (سوپرانو)، سالومه سیدکشمیری (سوپرانو)، ملینا آقارضایی (سوپرانو)، هنگامه حسینی (آلتو)، سمیه کنعانی (آلتو)، ندا قاسمی (آلتو)، هدی برات زاده (آلتو)، ترانه ظاهری اردبیلی (آلتو)، حسین عطری (تنور)، مرتضی اکبرزاده غلامی (تنور)، فرزین مهاجرتهرانی (تنور)، الیاس بهشتیان (باس)، جواد مرادیون (باس)، جعفر عسگری (باس)، بهرام اله وردی (باس)، حسین محمودی (باس) و صابر اله دادیان (تار) حضور داشتند که به سرپرستی مهیار مهر آذر روی صحنه رفت.