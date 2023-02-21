اعلام اسامی داوران «جایزه ترانه» جشنواره موسیقی فجر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری سی و هشتمین جشنواره موسیقی فجر، با اعلام دبیرخانه جشنواره موسیقی فجر مسلم نادعلی‌زاده به عنوان دبیر و علی محمد مؤدب، محمود اکرامی‌فر، محمدامین فروغی، ناصر فیض و محمود حبیبی‌کسبه داوران این دوره جایزه ترانه معرفی شدند.

در بخش «جایزه ترانه» نیز متن ترانه‌هایی که از مهر ۱۴۰۰ تا مهر ۱۴۰۱ به‌صورت تک آهنگ یا در قالب آلبوم موسیقی از سوی مؤسسات یا اشخاص حقیقی و حقوقی پس از دریافت مجوز از دفتر موسیقی تولید و منتشر شده‌اند، توسط هیئت داوران بررسی و ترانه‌های برگزیده معرفی می‌شوند.

سی و هشتمین جشنواره موسیقی فجر از ۲۸ بهمن‌ تا سوم اسفند ۱۴۰۱ به دبیری بهزاد عبدی در بخش‌های رقابتی (جایزه باربد) و غیر رقابتی درحال برگزاری است. جایزه ترانه،‌ جایزه موسیقی و رسانه، بخش سرود و نشست‌های پژوهشی برنامه‌های دیگر این دوره از جشنواره خواهد بود.