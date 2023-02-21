به گزارش خبرگزاری مهر، مجید خالقنیا وابسته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در هرات و رئیس و اعضای هیأت مدیره کمیته حمایت و نظارت از خبرنگاران و رسانههای هرات دیدار و گفتوگو کردند.
در این دیدار که در محل خانه فرهنگ ایران انجام شد، موضوعاتی چون توسعه مناسبات، گسترش فعالیتهای آموزشی و اجرایی خانه فرهنگ ایران در هرات و کمیته حمایت و نظارت از خبرنگاران و رسانهها تبادل نظر و موضوع انعقاد تفاهم نامه، مطرح شد.
بهره، مدیر فرهنگسرای بهره و مدیر سابق کمیته با تقدیر و تشکر از مرکز فرهنگی کشورمان به جهت برگزاری برنامههای فرهنگی، ادبی، هنری و نشستهای فرهنگی، پیشنهاد تنظیم تفاهمنامه بین خانه فرهنگ و کمیته حمایت و نظارت از خبرنگاران و رسانهها شهر هرات را داد.
وی همچنین، بر لزوم اجرای برنامههای آموزشی و تخصصی و هم افزایی در خصوص انتشار صحیح اخبار و رویدادها منطبق بر مناسبات خوب و برادرانه دو ملت جمهوری اسلامی ایران و افغانستان تأکید کرد.
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