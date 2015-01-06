امنیت شغلی خبرنگاران تامین شود/ راه اندازی موزه مطبوعات در قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعظیم موسوی سه شنبه شب در نشست اصحاب رسانه استان با معاون مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: خانه مطبوعات استان با امضای تفاهم نامه زمینه برگزاری دوره های آموزشی، اردوهای زیارتی و سیاحتی، بازید از نمایشگاه کتاب، ارائه تسهیلات قرض الحسنه را برای خبرنگاران و فعالان رسانه ای استان فراهم کرده است.

موسوی افزود: با تشکیل صندوق قرض الحسنه تاکنون ۱۳ میلیارد ریال وام به ۱۰۰ عضو خانه مطبوعات پرداخت شده و مالکیت زمانی یک واحد اقامتی به مدت یک هفته در ماه، در مشهد فراهم شده تا زمینه اعزام خبرنگاران به مشهد مقدس فراهم شود.

رئیس خانه مطبوعات استان قزوین تصریح کرد: توقف بیمه و نبود امنیت شغلی خبرنگاران از مهمترین دغدغه های فعالان رسانه ای استان است که امیدواریم از سوی وزارتخانه اقدام قاطعی در این زمینه صورت گیرد.

این فعال رسانه ای بیان کرد: با تعیین سهیمه سالانه بورسیه برای خبرنگاران استان می توان زمینه ارتقاء علمی علاقمندان این عرصه و جذب نیروهای متخصص در نشریات و خبرگزاری ها را فراهم کرد که از معاونت ارشاد انتظار مساعدت داریم.

راه اندازی موزه مطبوعات در قزوین

موسوی تصریح کرد: درپی تفاهم نامه با میراث فرهنگی موافقت شدتا قدیمی ترین چاپخانه قزوین به موزه مطبوعات تبدیل شود که برای بازسازی این مکان نیازمندحمایت دولت هستیم.

وی گفت: صدور مجوز برای نشریات جدید باید بر اساس نظم و برنامه مدون باشد و خانه مطبوعات استان نیز بر آن نظارت کند که فعلا اینگونه نیست که بازنگری در این موضوع ضروری است.

رئیس خانه مطبوعات استان یادآورشد: خانه مطبوعات اهرم اجرایی در کارها ندارد و امیدواریم مجوز نشریه به فعالان رسانه و اهل فن داده شود و افراد فاقد صلاحیت در این حوزه وارد نشوند.

موسوی همچنین خواستار تفویض اختیارات وزارتخانه به ادارات ارشاد استانها برای نظارت بر امور صدور مجوز و حمایت های رسانه ای شد.

وی گفت: تعاونی مسکن مطبوعات استان با مشکلات شدید مالی روبروست که در صور ت پرداخت ۱۰ میلیارد ریال به صورت قرض یک ساله می توان از چالش خارج شد و خبرنگاران را صاحب خانه کرد.

در ادامه درافشانی نماینده خبرنگاران هم گفت: افرایش کیفی رسانه ها با ورود افراد حرفه ای در کار محقق می شود و ضمن نظارت بر فعالیت رسانه ها لازم است ضابطه خاصی برای حضور افراد در این عرصه تعریف و اجرایی شود.

وی گفت: تعهد، تخصص، داشتن مدرک مرتبط و تجربه کار در سپردن مسئولیت های رسانه ای باید ملاک باشد و بدون نظم و ضابطه کار کردن آسیب زاست.

درافشانی بیان کرد: با دادن اختیار به ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی باید غربالگری خبرنگاران صورت گیرد و با ایجاد بانک اطلاعاتی نسبت به شناسایی خبرنگاران و فعالان واقعی رسانه ای اقدام شود.

این فعال رسانه ای تصریح کرد: برخورداری از تسهیلات شرکت در جشنواره های ملی، معافیت مالیاتی نشریات، ساماندهی سایت سمان، دادن تسهیلات مسکن از دیگر مسائلی است که نیازمند حمایت مسئولان کشوری است.

حسن زاده نماینده کانون های تبلیغاتی استان هم در مورد تدوین قانون حمایت از کانون ها، تشخص دادن و برون سپاری فعالیتهای تبلیغاتی ادارات به کانون های متخصص و موفق و ضرورت تشکیل اتحادیه صنفی، مطالبی بیان کرد.