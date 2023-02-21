اتحادیه اروپا تحریم های روسیه را یک سال دیگر تمدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یاهو نیوز، اتحادیه اروپا به بهانه سالگرد جنگ اوکراین تحریم‌های خود علیه روسیه را تمدید کرد.

در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است که اقدامات محدودکننده جدید علیه روسیه در واکنش به شناسایی غیرقانونی، اشغال یا الحاق برخی مناطق اوکراین از سوی فدراسیون روسیه اعمال شد.

در این بیانیه آمده است: اتحادیه به حمایت از حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین در داخل مرزهای شناخته شده بین‌المللی آن و اجرای کامل سیاست عدم به رسمیت شناختن الحاق غیرقانونی برخی مناطق به روسیه ادامه می‌دهد.

در حالی که الحاق سرزمین‌های جدید به روسیه پس از همه پرسی در این مناطق صورت گرفت، اتحادیه اروپا آن را الحاق غیرقانونی اراضی اوکراین از سوی فدراسیون روسیه نقض قوانین بین‌المللی دانست و همچنان این اقدام را محکوم می‌کند.

در اکتبر سال ۲۰۲۲، اتحادیه اروپا به دلیل آنچه آن را الحاق غیرقانونی استان‌های دونتسک، خرسون، لوهانسک و زاپروژیا از سوی فدراسیون روسیه نامید، تحریم‌هایی را علیه روسیه وضع کرد.

بنا به اعلام اتحادیه اروپا، این تصمیم از روز بعد از انتشار آن در مجله رسمی اتحادیه اروپا، یعنی در ۲۳ فوریه لازم الاجرا خواهد شد.