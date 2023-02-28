به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، در این نشست که با حضور عزت الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی، مدیران دستگاه‌های عضو ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر از جمله محمدحسین صوفی مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی برگزار شد، مدیران و نمایندگان دستگاه‌های عضو ستاد اجرایی هماهنگی خدمات سفر گزارش آخرین هماهنگی‌ها و اقدامات خود در راستای ارائه خدمات و تسهیلات به گردشگران نوروز ۱۴۰۲ را ارائه دادند.

معاون گردشگری کشور خود با اشاره به عملکرد شایسته و موفق سامانه ملی سفر ۰۹۶۲۹ در حوزه ثبت و پیگیری شکایات مردمی به صورت ۲۴ ساعته در ایام تعطیلات نوروز سال ۱۴۰۱ گفت: تقویت سامانه ملی سفر به دلیل نقش مهم آن در ثبت و پیگیری شکایت‌های مردمی و پیگیری مطالبات گردشگران تا حصول نتیجه بسیار با اهمیت است.

شالبافیان در ادامه با اشاره به عملکرد موفق سامانه ۰۹۶۲۹ در نوروز ۱۴۰۱، اظهار داشت این سامانه می‌تواند الگوی مناسبی برای سایر دستگاه‌ها در راستای جلب رضایت مردمی و تکریم گردشگران و هموطنان مان باشد و اگر این امکان در سایر ارگان‌ها نیز به وجود بیاید، زمینه مناسبی برای رسیدگی به شکایات مردمی و اعتماد به دستگاه‌ها را فراهم کند.

مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی نیز در این نشست با بیان اینکه تمامی ۲۵ دستگاه عضو ستاد هماهنگی خدمات سفر به شکایات ثبت شده به منظور رسیدگی و رفع مشکلات، در سامانه ۰۹۶۲۹ دسترسی دارند، از آغاز به کار بخش انگلیسی زبان سامانه ملی سفر خبر داد و گفت: از این پس گردشگران خارجی و توریست‌ها در داخل ایران نیز می‌توانند با شماره سراسری ۰۹۶۲۹ تماس گرفته و راهنمایی‌های لازم در حوزه مراکز گردشگری، ظرفیت‌های اقامتی و هتل‌ها، اطلاعات راه‌ها، وضعیت آب و هوایی و … را به زبان انگلیسی دریافت کنند.

او تصریح کرد: در کنار این، گردشگران خارجی هم مانند مسافران ایرانی می‌توانند از طریق این سامانه شکایات و انتقادات و یا قدردانی‌های خود در حوزه تأسیسات گردشگری و تمامی موضوعات مرتبط با خدمات سفر را همراه با ارسال عکس و فیلم، ثبت و پیگیری کنند.

همچنین گردشگران می‌توانند در صورت مواجهه با هرگونه مشکلات گمرکی و یا انتظامی، نیاز به خدمات امداد خودرو و … در هر نقطه از ایران با سامانه ملی سفر تماس بگیرند.

سامانه ملی سفر در تمامی ساعات شبانه روز با شماره تلفن سراسری ۰۹۶۲۹ و وب سایت WWW.09629.IR اطلاعات مورد نیاز مخاطبان در زمینه جاذبه‌های گردشگری، اماکن اقامتی و پذیرایی، جاذبه‌های فرهنگی، تاریخی و طبیعی، آب و هوا، اطلاعات راه‌ها، پمپ بنزین، مراکز خدمات رفاهی بین راهی، بیمارستان‌ها، مراکز خدمات درمانی و امداد خودرو را در اختیار آنان قرار داده و شکایات، انتقادات و پیشنهادهای آنان را به ثبت می‌رساند.