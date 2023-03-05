به گزارش خبرنگار مهر، سردار ضیاالدین حزنی شامگاه یکشنبه در آئین تجلیل از خادمان عرصه محرومیت‌زدایی در استان اردبیل اظهار کرد: یکی از مأموریت‌های اصلی سپاه و بسیج توجه به کارهای عمرانی، محرومیت‌زدایی، مردم‌یاری و مردم‌نوازی در سراسر کشور است که در ابعاد مختلف این فعالیت‌ها با محوریت جوانان در حال انجام است.

وی تصریح کرد: پروژه‌های متعددی در حوزه آبرسانی، ساخت مسکن محرومان، ایجاد فرصت‌های اشتغال و تسهیل امر ازدواج به همت سپاه و مجموعه ارزشمند بسیج در حال انجام است که قطعاً این رویکرد در مناطق مرزی و محروم نمودی بیشتر پیدا کرده است.

فرمانده قرارگاه محرومیت‌زدایی کشور با بیان اینکه تمام گروه‌های جهادی در کشور در این حوزه پای کار آمدند تا از همه ظرفیت‌ها برای عمران و آبادانی کشور استفاده کنند، گفت: ده‌ها گروه جهادی در عرصه محرومیت‌زدایی پای کار آمدند تا زمینه و بستر توسعه همه‌جانبه را فراهم کنند و نسبت به جلب رضایت مردم اقدامات مؤثری انجام شود.

سردار حزنی افزود: سپاه در کنار مأموریت دفاع از نظام و تأمین امنیت پایدار، مأموریت دیگری را در حوزه عمران و آبادانی کشور بر عهده دارد که ابعاد این فعالیت‌ها به حدی است که از شمار خارج شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: هر چند تا رسیدن به مرز رضایتمندی مردم فاصله داریم ولی اقدامات مؤثری در استان‌های مختلف با بهره‌گیری از ظرفیت‌های دولتی و مردمی در حال انجام است تا زمینه جلب رضایت مردم فراهم شده و بیش از گذشته شاهد محرومیت‌زدایی و بهبود وضعیت معیشتی مردم باشیم.

سردار حزنی با بیان اینکه هیچ بن‌بست و نارسایی در مسیر خدمت‌رسانی به مردم وجود ندارد، اضافه کرد: جهادگران در استان اردبیل نیز در قالب ۲ هزار و ۲۰۰ گروه پای کار هستند تا در طرح‌های مختلف از ساخت خانه گرفته تا آبرسانی و ایجاد فرصت‌های اشتغال استفاده کرده و وظایف خود را به شایستگی انجام دهند.

فرمانده قرارگاه محرومیت‌زدایی کشور از همراهی خیرین در این حوزه قدردانی کرد و ادامه داد: امیدواریم در سال آینده نیز سپاه در این مأموریت حساس که در حقیقت محرومیت‌زدایی و توجه به اقتصاد و معیشت مردم است، بتواند مأموریت اصلی خود را انجام دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این مراسم فرمانده قرارگاه محرومیت‌زدایی از طرح‌های اشتغالزای گروه‌های جهادی بسیج بازدید و در جریان طرح‌های در حال اجرا نیز قرار گرفت.