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۱۴ اسفند ۱۴۰۱، ۲۱:۲۸

فرمانده قرارگاه محرومیت‌زدایی:

جهادگران با محرومیت‌زدایی دشمن را ناامید کردند

جهادگران با محرومیت‌زدایی دشمن را ناامید کردند

اردبیل- فرمانده قرارگاه محرومیت‌زدایی کشور گفت: جهادگران با محرومیت‌زدایی در مناطق مختلف کشور دشمن را از رسیدن به مقاصد ناپاک خود در توطئه علیه انقلاب اسلامی ناکام گذاشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ضیاالدین حزنی شامگاه یکشنبه در آئین تجلیل از خادمان عرصه محرومیت‌زدایی در استان اردبیل اظهار کرد: یکی از مأموریت‌های اصلی سپاه و بسیج توجه به کارهای عمرانی، محرومیت‌زدایی، مردم‌یاری و مردم‌نوازی در سراسر کشور است که در ابعاد مختلف این فعالیت‌ها با محوریت جوانان در حال انجام است.

وی تصریح کرد: پروژه‌های متعددی در حوزه آبرسانی، ساخت مسکن محرومان، ایجاد فرصت‌های اشتغال و تسهیل امر ازدواج به همت سپاه و مجموعه ارزشمند بسیج در حال انجام است که قطعاً این رویکرد در مناطق مرزی و محروم نمودی بیشتر پیدا کرده است.

فرمانده قرارگاه محرومیت‌زدایی کشور با بیان اینکه تمام گروه‌های جهادی در کشور در این حوزه پای کار آمدند تا از همه ظرفیت‌ها برای عمران و آبادانی کشور استفاده کنند، گفت: ده‌ها گروه جهادی در عرصه محرومیت‌زدایی پای کار آمدند تا زمینه و بستر توسعه همه‌جانبه را فراهم کنند و نسبت به جلب رضایت مردم اقدامات مؤثری انجام شود.

سردار حزنی افزود: سپاه در کنار مأموریت دفاع از نظام و تأمین امنیت پایدار، مأموریت دیگری را در حوزه عمران و آبادانی کشور بر عهده دارد که ابعاد این فعالیت‌ها به حدی است که از شمار خارج شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: هر چند تا رسیدن به مرز رضایتمندی مردم فاصله داریم ولی اقدامات مؤثری در استان‌های مختلف با بهره‌گیری از ظرفیت‌های دولتی و مردمی در حال انجام است تا زمینه جلب رضایت مردم فراهم شده و بیش از گذشته شاهد محرومیت‌زدایی و بهبود وضعیت معیشتی مردم باشیم.

سردار حزنی با بیان اینکه هیچ بن‌بست و نارسایی در مسیر خدمت‌رسانی به مردم وجود ندارد، اضافه کرد: جهادگران در استان اردبیل نیز در قالب ۲ هزار و ۲۰۰ گروه پای کار هستند تا در طرح‌های مختلف از ساخت خانه گرفته تا آبرسانی و ایجاد فرصت‌های اشتغال استفاده کرده و وظایف خود را به شایستگی انجام دهند.

فرمانده قرارگاه محرومیت‌زدایی کشور از همراهی خیرین در این حوزه قدردانی کرد و ادامه داد: امیدواریم در سال آینده نیز سپاه در این مأموریت حساس که در حقیقت محرومیت‌زدایی و توجه به اقتصاد و معیشت مردم است، بتواند مأموریت اصلی خود را انجام دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این مراسم فرمانده قرارگاه محرومیت‌زدایی از طرح‌های اشتغالزای گروه‌های جهادی بسیج بازدید و در جریان طرح‌های در حال اجرا نیز قرار گرفت.

کد مطلب 5726031

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