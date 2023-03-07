به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، نشستی با موضوع اهمیت آینده‌پژوهی در نظام حکمرانی با حضور کارشناسان این حوزه در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.

محمد صادق خیاطیان در این نشست موضوع آینده‌پژوهی را موضوعی بسیار مهم و راهبردی عنوان و اظهار امیدواری کرد این نشست سرآغازی برای حرکت‌های آینده‌پژوهانه در حوزه حکمرانی باشد.

وی آینده‌پژوهی را یکی از اصلی‌ترین مسئولیت‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری خواند و گفت: امروز آینده‌پژوهی برای نظام حکمرانی حیاتی شده است. اگر در برنامه‌ریزی‌ها نگاه به آینده نداشته باشیم قطعاً تصمیم‌گیری‌های ما ابتر می‌ماند.

خیاطیان افزود: اکنون در شرایطی قرار داریم که دشمن با راه‌اندازی جنگ ترکیبی علیه جمهوری اسلامی ایران تلاش دارد ما را مشغول امورات و مشکلات روزمره کند تا از نگاه آینده‌نگرانه دور بمانیم؛ بر این اساس ما وظیفه خود می‌دانیم به عنوان نهادی راهبردی نگاه آینده‌نگرانه را تقویت کنیم.

رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری تصریح کرد: خوشبختانه ظرفیت تکنیکی و نیروی انسانی کارآمد برای این امر مهم در کشور وجود دارد اما نمی‌توان گفت هم اکنون یک رویکرد فراگیر در میان برنامه‌ریزان کشور در حوزه آینده‌پژوهی با نگاه راهبردی موجود است.

وی خاطرنشان کرد: تحولات شتابان دنیا ما را ناگزیر می‌کند به مقوله آینده پژوهی توجه ویژه داشته باشیم تا دچار غفلت و غافلگیری نشویم.

خیاطیان، یکی از ویژگی‌های آینده‌پژوهی را تجسم آینده‌های بالقوه و برنامه‌ریزی برای آنها دانست و افزود: رویکرد ما در آینده‌پژوهی باید مبتنی بر دانش و معرفت شکل بخشیدن به آینده به گونه‌ای آگاهانه، فعالانه و پیش دستانه باشد.

رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه به جهت آنکه ما جامعه‌ای دارای آرمان و هدفیم، نمی‌توانیم منتظر باشیم دیگران آینده را برایمان ترسیم کنند، تصریح کرد: تمدن اسلامی یک آرمان بزرگ برای جامعه ما است که می‌تواند دست یافتنی باشد مشروط به آنکه تمام جامعه آن را بشناسد و آن را درک کند. بنابراین باید باورپذیر بودن و قابل درک بودن آن برای مردم مورد توجه قرار گیرد.

در ادامه این نشست نخستین گزارش جستاری در جهان پیشرو و تحولات جهانی به افق ۲۰۵۰ ارائه و مورد نقد و نظر کارشناسان حاضر در نشست قرار گرفت.

مدیریت مقابله با دشمنان، مدیریت رقابت با رقبا، انتخاب همکاران بین المللی و نحوه همکاری، تصویر وحدت ملی و ایجاد همبستگی اسلامی، شناخت برنامه ریزی تحقق اهداف، مدل شیوه حکمرانی با نگاه ملی و جهانی، هنجارسازی و هنجارپذیری و تصویر جهانی از جمله موضوعات مطروح در این گزارش بود که به عنوان چالش‌های مهم جمهوری اسلامی ایران برای تعیین نقش جهانی در آینده مورد مطرح شد.