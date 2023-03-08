به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، فیلمی که ریچارد لینکلیتر دارد میسازد تا سال ۲۰۴۱ به اتمام نمیرسد.
این فیلمساز که همیشه پروژههای متفاوتی را تجربه کرده فیلم جدیش را ظرف ۲۰ سال در ۹ مرحله فیلمبرداری به پایان میبرد و زمان اکران آن در سال ۲۰۴۱ خواهد بود.
اما فیلمهای دیگر وی از جمله سهگانه «قبل از…»، «مات و مبهوت»، «زندگی بیداری» و خیلی فیلمهای دیگر وی همچنان مناسب نسلهای آینده خواهد بود.
او در فیلم «پسربچگی» هم همین روند را در پیش گرفته بود و با اقبال زیادی هم روبه رو شد. با این حال وی آن فیلم را ظرف ۱۲ سال ساخته بود و به نظر میرسد این میزان تامل هنوز برای او کافی نیست و این بار او پروژه بعدیاش را ظرف ۲۰ سال به پایان میبرد.
لینکلیتر حدود ۳ سال پیش اعلام کرد قصد دارد فیلمی اقتباسی بر مبنای موزیکال «با شادمانی چرخ میزنیم» استیون سوندهایم بسازد.
در حالی که ۳ سال از شروع این پروژه میگذرد و وی تقریباً در این باره هیچ صحبتی نکرده بود اکنون در گفتگو با «ایندیوایر» اذعان کرده که این فیلم سختتر از «پسربچگی» خواهد بود. وی تاکید کرده که این پروژه بسیار متفاوت است و در آن داستانسرایی طولانی را مدنظر قرار داده است.
این کارگردان گفته است: داستانهای متفاوتی دارند و از سوی دیگر در «پسربچگی» هر یک سال ماجرا را دنبال کرده بودم اما در پروژه جدید تقریباً هر ۲ سال یک بار به سراغ سوژهها میروم.
اما لینکلیتر از اشکال این پروژه هم با خبر است؛ اینکه شاید برخی هواداران آثار وی تا سال ۲۰۴۰ زنده نباشند. او گفته است: وقتی افراد سالخوردهتر مثلاً حدود ۸۰ ساله میگویند «امیدوارم وقتی اکران میشود زنده باشم»؛ خب با توجه به جداول آماری واقعاً ممکن است به فیلم نرسند. اما این درباره خود من هم صدق میکند. بنابراین میگویم: اعلام شکست نکنید. همه با هم به آنجا میرسیم.
تا ۱۸ سال آینده که فیلمبرداری «با شادمانی چرخ میزنیم» به پایان برسد خود لینکلیتر ۸۱ ساله خواهد بود.
داستان این فیلم درباره آهنگسازی از برادوی به نام فرانکلین شپرد است که کار و دوستانش را رها میکند تا تهیهکننده هالیوود شود و همه زندگی وی در طول ۲۰ سال توسط فلشبکهایی به گذشته تصویر میشود و ما از زندگی وی باخبر میشویم. پل مسکال، بن پلات و بینی فلدستاین از بازیگران این فیلم هستند.
افزوده شدن مسکال به گروه بازیگران این فیلم اوایل سال ۲۰۲۳ اعلام شد و او جایگزین بلیک جنر شد تا نقش اصلی را بازی کند. مارک هریس روزنامهنگار سینمایی در توییتر درباره تولید منحصر به فرد این فیلم نوشت.
لینکلیتر همیشه شیفته گذر زمان بوده و چیزی که «پسربچگی» را خاص می کرد این بود که شخصیتها به صورت طبیعی در برابر چشمان ما تغییر میکردند و همان طور که داستان پیش میرفت ماجرا را تصویر میکردند.
احتمالاً وقتی «با شادمانی چرخ میزنیم» اکران شود پنجاه و هفتمین فیلم از دنیای سینمایی مارول و نوزدهمین فیلم «سریع و خشمگین» اکران شده است!
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