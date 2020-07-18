به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، نتفلیکس حقوق پخش «آپولو ۱۰ و نیم» ساخته ریچارد لینکلیتر را خریداری کرده است، فیلمی انیمیشن که داستان آن درباره ماموریت آپولو ۱۱ به ماه است.
این پروژه همزمان با پنجاهویکمین سالگرد ارسال آپولو ۱۱ معرفی شد.
این فیلم انیمیشن با الهام از دوران کودکی لینکلیتر در هیوستون ساخته شده است. این کارگردان فیلم را بر پایه فیلمنامه خودش ساخت که سعی دارد دیدگاه یک فضانورد و مسئولان کنترل ماموریت را در کنار نقطه نظر یک کودک هیجانزده به تصویر بکشد که نزدیک ناسا زندگی میکند و بیشتر ماجرا را از تلویزیون دنبال میکند.
داستان فیلم حول محور فانتزی این کودک درباره فاصله گرفتن از زندگی عادی خود در حومه شهر و تعلیم دیدن مخفیانه برای رفتن به ماموریتی در ماه است. از جمله بازیگران این انیمیشن میتوان از جک بلک، زکری لیوای و گلن پاول نام برد.
لینکلیتر در بیانیهای گفت: «سالها پیش فهمیدم که این فیلمی است که باید بسازم، هم از نظر زمانبندی و هم نزدیک بودن به خودم. من خودم آنجا بودم و داشتم به کلاس سوم میرفتم. سبک خاص انیمیشن ما اجازه میدهد که هم دنیایی را به تصویر بکشیم که مدتهاست رفته و هم خاطرات و قوه تخیل بازیگوش یک کودک را داشته باشیم. سفری جالب و خلاقانه بوده که بتوانیم چیزهایی مانند گرافیک سه بعدی را وارد فیلمبرداری لایو اکشن کنیم تا به این داستان جان ببخشیم.»
این فیلم زنده با ترکیبی از انیمیشن کامپیوتری و دستی ساخته میشود.
لینکلیتر برای تهیه کردن، کارگردانی و نوشتن فیلمنامه درام «پسربچگی» و همچنین نوشتن فیلمنامه پروژههای «پیش از نیمهشب» و «پیش از غروب» نامزد دریافت پنج جایزه اسکار شده است. از جمله دیگر پروژههای او میتوان به «مدرسه راک»، «گیج و سردرگم»، «کجا رفتی برنادت» اشاره کرد.
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