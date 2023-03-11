حریق گسترده در یک کارگاه رنگ در جنوب پایتخت عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عراقی واع، اداره دفاع مدنی عراق امروز از وقوع یک آتش سوزی گسترده در جنوب بغداد خبر داد.

در بیانیه دفاع مدنی عراق آمده است که یک کارگاه رنگ در منطقه عویریج در جنوب بغداد، دچار آتش سوزی گسترده شد.

نیروهای دفاع مدنی عراق برای مهار آتش سوزی به حالت آماده باش در آمدند.

خبر دیگر از عراق اینکه منابع عراقی اعلام کردند که نفر از جمله ۳ نفر از اعضای یک خانواده، در پی انفجار کپسول گاز در شهر سلیمانیه اقلیم کردستان عراق مصدوم شدند.

در پی انفجار کپسول گاز در یک منزل در محله ماجد بک در شهر سلیمانیه، ۴ نفر به شدت مصدوم شدند.

در پی این انفجار یک مادر به همراه دو فرزندش مصدوم شدند که میزان مصدومیت مادر در جسمش به ۶۵ درصد رسیده است و مصدوم چهارم در منزل آنها میهمان بوده است.

همه مصدومان برای درمان به بیمارستان منتقل شدند.