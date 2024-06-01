مسابقات فیوچرز را به دلیل عدم صدور ویزا از دست دادیم

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های دیویس کاپ گروه ۳ آسیا و اقیانوسیه از ۱۹ تا ۲۶ خرداد در زمین‌های هاردکورت امان،‌ پایتخت اردن و با حضور ۱۰ تیم برگزار خواهد شد که در پایان رقابت‌های گروه ۳ آسیا و اقیانوسیه،‌۳ تیم برتر به پلی‌آف گروه ۲ جهانی صعود و ۲ تیم نیز به دسته‌چهار سقوط خواهند کرد.



سامیار الیاسی عضو تیم ملی تنیس ایران در مورد میزان آمادگی تیم جهت شرکت در مسابقات دیویس کاپ اظهار داشت: چهارمین سالی است که در کنار تیم ملی هستم. اولین روز تمرین ما در زمین هاردکورت است. شرایط خوبی داریم. البته قرار بود برای مسابقات فیوچرز عازم تونس شویم ولی بخاطر نیامدن ویزا کنسل شد. تمرینات خوبی را با کادر فنی سپری می‌کنیم و چند روز آینده نیز راهی اردن می‌شویم.



وی با اشاره به سقوط تیم دیویس کاپ ایران به دسته سه گفت: بازی با استونی را واگذار کردیم و آمدیم دسته سه شرایط سختی داریم . در این دوره ۱۰ تیم حضور دارند. همه تلاش ما این است که بتوانیم مجددا به دسته دو صعود کنیم.



الیاسی خاطر نشان کرد: خواهش می‌کنیم اگر امکانش است هرچه سریعتر تکلیف ریاست فدراسیون تنیس مشخص شود تا ملی‌پوشان با خیال آسوده راهی مسابقات شوند.

علی یزدانی دیگر ملی‌پوش تنیس ایران گفت: تیم جوانی داریم و معتقدم تیم آینده داری است. خوشبختانه این فرصت مهیا شد تا بتوانیم در زمین هارد کورت تمرین کنیم.

وی افزود: بچه‌ها درگیر این مسئله نیست چون از قبل همه تلاش کردیم تمام تمرکزمان را روی تمرین و مسابقه بگذاریم تا به امید خدا بتوانیم نتیجه خوبی را کسب کنیم.

یزدانی ادامه داد: در تیم کسی کم کاری نمی‌کند. تلاش همه ما این است که بتوانیم نتیجه خوبی بگیریم. البته تیم تایلند خیلی تیم قوی است. در مجموع بازیهای سختی داریم و ما هم چون اصلا در زمین هارد کورت تمرین نداشتیم قطعا کار ما خیلی سخت خواهد بود.