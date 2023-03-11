به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا رادان عصر امروز شنبه با حضور در یادمان شهدای نهر خین شهرستان خرمشهر عنوان کرد: این منطقه و منطقه شلمچه برای من یادآور خاطرات دوران جنگ است، دورانی که امروز مردم با خاطرات آن نفس می‌کشند و حس می‌گیرند و به همین دلیل بنده به این مناطق علاقه خاصی دارم و خاطراتم با آن زنده می‌شوند.

وی، هدف حضورش در این مکان مقدس را کسب فیض و قوت قلب گرفتن از شهدا و سرکشی از مأموریت‌های انتظامی و مرزبانی عنوان کرد و افزود: از جمله سفرهای که حس خیلی خوبی به آدم دست می‌دهد، ملاقات با همکاران و در آغوش کشیدن آنان است و زمانی که این تلاقی در این محل با هم آمیخته شوند، حس غیرقابل وصفی است و به گذشته زیبا و پر افتخار بر می‌گردد.

سردار رادان بیان کرد: این یادمان محلی است که در دوران دفاع مقدس فاصله ما با عراقی‌ها کمتر از ۲۵ متر و نقطه رهایی رزمندگان بود که باید در دل شب، زیر تیربار، توپخانه و رگبارهای دشمن این فاصله را در می‌نوردیدند.

فرمانده کل انتظامی کشور گفت: در کربلای ۴ و ۵ افتخار حضور داشتم و به اعتقاد بنده عملیات کربلای ۴ و نهر خین در قلب خرمشهر یک نقطه و زمان تعیین کننده برای شروع فصل جدید بود.

وی تصریح کرد: تعدادی شهید دادیم همانند شهدای «غواص» ولی این عملیات نقطه تعیین کننده بود و اگر آن عملیات شروع نمی‌شد، ما کربلای ۵ را نمی‌توانستم شروع کنیم و دشمن تصورش را نمی‌کرد که عملیات دیگری را بتوانیم انجام دهیم.

سردار رادان اظهار کرد: ورود شهدای غواص و کربلای ۴ بعد از چندین سال سراسر ایران را تکان داد و این دفاع و خاطراتش، جاودانه است.