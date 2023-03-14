ضرورت توجه به هدایت تحصیلی در بخش آموزشی

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عبدی ظهر سه شنبه در یادواره ۵۲ شهید دانش آموز و ۱۰ شهید فرهنگی شهرستان فومن، اظهار کرد: شهدا راه و چراغ هدایت برای بندگی خدا و سعادتمندی هستند.

وی با اشاره به خصیصه‌های شهید دانش آموز احمدرضا احدی، افزود: شهید احدی در طول یک سال در جبهه فقط سه بار به مرخصی می‌آمد و مکرر در جبهه‌ها حضور داشت، این شهید نفر اول کنکور تجربی در آن دوران بود.

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به دست نوشته‌های شهید احدی، اضافه کرد: دست نوشته‌های دانش آموز شهید احدی دنیایی از معارف، حماسه و غیرت است.

عبدی با بیان اینکه رفتار و اعمال شهدا برگرفته از غیرت دینی و معارف اسلامی است، گفت: شهدا بین امکانات پر زرق و برق دنیوی، جایگاه مدیریتی و تحصیلی، شهادت در مسیر حضرت عشق را انتخاب کردند.

وی با تاکید بر لزوم شناخت و درک نیاز روز جامعه، افزود: شناخت معرفتی و ادراکی ولی زمان از سوی مردم بسیار اهمیت دارد.

معاون وزیر آموزش و پرورش بر هدایت تحصیلی در حوزه آموزشی تاکید کرد و گفت: هدایت تحصیلی در بخش آموزش افراد را به اوج می‌رساند.

عبدی با بیان اینکه انسان‌ها برای تولید پول و ثروت خلق نشده است، تصریح کرد: اندیشه هدایت تحصیلی برای تولید شغل و درآمد به معنای خلق کارگر پیشرفته است.

وی با بیان اینکه گره گشایی کار جهان محور کار افراد گیرد، افزود: هر شخصی در هر جایگاهی که قرار دارد باید در رسیدگی به امورات تفکر جهانی داشته باشد.