دبیر چهلمین جشنواره فیلم کوتاه تهران معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، طی حکمی از سوی رئیس سازمان سینمایی و رئیس شورای سیاست‌گذاری چهلمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، مهدی آذرپندار مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره انجمن سینمای جوانان ایران به‌عنوان دبیر دوره چهلم جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران منصوب شد.

در متن این حکم آمده است:

نظر به دانش، تعهد و حسن سابقه به موجب این حکم به عنوان «دبیر چهلمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران و عضو شورای سیاست‌گذاری جشنواره» منصوب می‌شوید. امید است با اتکال به پروردگار متعال و با عنایت به افق‌های ترسیم شده در نقشه گام دوم انقلاب اسلامی و راهبردهای کلان سازمان سینمایی نکات زیر را در برگزاری چهلمین دوره جشنواره فیلم کوتاه سرلوحه قرار دهید:

۱. توجه ویژه به ظرفیت‌ها و استعدادهای استان‌ها و مناطق مختلف کشور با تکیه بر مفهوم عدالت فرهنگی

۲. بهره‌گیری از دستاوردهای دوره‌های پیشین جشنواره و تجارب ارزشمند پیشکسوتان این عرصه

۳. پرهیز از هرگونه تشریفات زائد و اهتمام به اصل صرفه جویی

۴. تداوم رویکرد حمایتی از تنوع گونه‌ها در جشنواره با تاکید بر اصل امید، اخلاق و آگاهی ۵. تقویت سینمای ملی و بومی و توجه به اقلیم‌ها

۶. بهره‌گیری از جوانان متعهد و متخصص و اهالی فرهیخته جامعه فیلم کوتاه در بخش‌های مختلف اجرایی و راهبری جشنواره

۷. توجه به مقوله دیپلماسی فرهنگی در حوزه بین‌الملل و ایجاد بسترهای مناسب برای حضور کشورهای صاحب سینما بویژه کشورهای دارای مشترکات دینی، فرهنگی و گفتمانی

چهلمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران ۲۷ مهر تا ۲ آبان‌ ماه ۱۴۰۲ به‌دبیری مهدی آذرپندار در تهران برگزار می‌شود.