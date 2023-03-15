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۲۴ اسفند ۱۴۰۱، ۱۶:۱۸

دبیر چهلمین جشنواره فیلم کوتاه تهران معرفی شد

دبیر چهلمین جشنواره فیلم کوتاه تهران معرفی شد

طی حکمی از سوی رئیس سازمان سینمایی مهدی آذرپندار مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره انجمن سینمای جوانان ایران به‌عنوان دبیر دوره چهلم جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، طی حکمی از سوی رئیس سازمان سینمایی و رئیس شورای سیاست‌گذاری چهلمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، مهدی آذرپندار مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره انجمن سینمای جوانان ایران به‌عنوان دبیر دوره چهلم جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران منصوب شد.

در متن این حکم آمده است:

نظر به دانش، تعهد و حسن سابقه به موجب این حکم به عنوان «دبیر چهلمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران و عضو شورای سیاست‌گذاری جشنواره» منصوب می‌شوید. امید است با اتکال به پروردگار متعال و با عنایت به افق‌های ترسیم شده در نقشه گام دوم انقلاب اسلامی و راهبردهای کلان سازمان سینمایی نکات زیر را در برگزاری چهلمین دوره جشنواره فیلم کوتاه سرلوحه قرار دهید:

۱. توجه ویژه به ظرفیت‌ها و استعدادهای استان‌ها و مناطق مختلف کشور با تکیه بر مفهوم عدالت فرهنگی

۲. بهره‌گیری از دستاوردهای دوره‌های پیشین جشنواره و تجارب ارزشمند پیشکسوتان این عرصه

۳. پرهیز از هرگونه تشریفات زائد و اهتمام به اصل صرفه جویی

۴. تداوم رویکرد حمایتی از تنوع گونه‌ها در جشنواره با تاکید بر اصل امید، اخلاق و آگاهی ۵. تقویت سینمای ملی و بومی و توجه به اقلیم‌ها

۶. بهره‌گیری از جوانان متعهد و متخصص و اهالی فرهیخته جامعه فیلم کوتاه در بخش‌های مختلف اجرایی و راهبری جشنواره

۷. توجه به مقوله دیپلماسی فرهنگی در حوزه بین‌الملل و ایجاد بسترهای مناسب برای حضور کشورهای صاحب سینما بویژه کشورهای دارای مشترکات دینی، فرهنگی و گفتمانی

چهلمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران ۲۷ مهر تا ۲ آبان‌ ماه ۱۴۰۲ به‌دبیری مهدی آذرپندار در تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 5734294
زهرا منصوری

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