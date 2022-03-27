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۷ فروردین ۱۴۰۱، ۱۵:۲۲

با حکم محمد خزاعی؛

مهدی آذرپندار دبیر سی‌ونهمین جشنواره فیلم کوتاه تهران شد

مهدی آذرپندار دبیر سی‌ونهمین جشنواره فیلم کوتاه تهران شد

طی حکمی از سوی محمد خزاعی رئیس سازمان سینمایی، مهدی آذرپندار به‌عنوان دبیر سی و نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، طی حکمی از سوی رییس سازمان سینمایی، مهدی آذرپندار مدیرعامل و رییس هیات مدیره انجمن سینمای جوانان ایران به‌عنوان دبیر دوره سی و نهم جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران منصوب شد.

در متن حکم محمد خزاعی آمده است: «نظر به تجربه، دانش، تعهد و شایستگی شما به موجب این حکم به‌عنوان دبیر سی‌و‎نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران و عضو شورای سیاست‌گذاری جشنواره منصوب می‌شوید.

جشنواره فیلم کوتاه تهران- قدیمی‌ترین جشنواره خاورمیانه و معتبرترین جشنواره آسیا در عرصه فیلم کوتاه و از مهم‌ترین رویدادهای سینمایی کشور، بستری مناسب برای شناسایی و رویش استعدادهای جدید، ظرفیتی مغتنم برای کمک به روند بازسازی، جوان‌سازی و تحول انقلابی ساختار سینمایی کشور است. بازنگری در ساختار شکلی و محتوایی جشنواره‌های سینمای جوان و فیلم کوتاه تهران از جمله اهداف مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

انتظار می‌رود با بهره‌گیری از نیروهای متعهد و متخصص در ارتقای سینمای آینده کشور، موفق و مؤید باشید. توفیق شما را از خداوند متعال خواستارم.»

مهدی آذرپندار متولد ۱۳۶۸ و فارغ التحصیل دانشگاه علم و صنعت است. وی فعالیت‌هایی همچون مدیر گروه فیلم و سریال شبکه سه (۹۷ تا ۱۴۰۰)، عضو شورای عالی نمایش سیما (۹۸ تا ۹۹ و ۸۹ تا ۹۱)، قائم مقام خانه تولیدات جوان صداوسیما (۹۶-۹۷)، مدیر مرکز آفرینش‌های هنری سازمان بسیج مستضعفین (سال ۹۶)، داوری در جشنواره‌های مقاومت، ایثار و عمار و فعالیت در رسانه‌های مختلف به عنوان منتقد، دبیر و عضو هیئت تحریریه را در کارنامه خود دارد.

کد مطلب 5454545
زهرا منصوری

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