به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، طی حکمی از سوی رییس سازمان سینمایی، مهدی آذرپندار مدیرعامل و رییس هیات مدیره انجمن سینمای جوانان ایران به‌عنوان دبیر دوره سی و نهم جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران منصوب شد.

در متن حکم محمد خزاعی آمده است: «نظر به تجربه، دانش، تعهد و شایستگی شما به موجب این حکم به‌عنوان دبیر سی‌و‎نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران و عضو شورای سیاست‌گذاری جشنواره منصوب می‌شوید.

جشنواره فیلم کوتاه تهران- قدیمی‌ترین جشنواره خاورمیانه و معتبرترین جشنواره آسیا در عرصه فیلم کوتاه و از مهم‌ترین رویدادهای سینمایی کشور، بستری مناسب برای شناسایی و رویش استعدادهای جدید، ظرفیتی مغتنم برای کمک به روند بازسازی، جوان‌سازی و تحول انقلابی ساختار سینمایی کشور است. بازنگری در ساختار شکلی و محتوایی جشنواره‌های سینمای جوان و فیلم کوتاه تهران از جمله اهداف مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

انتظار می‌رود با بهره‌گیری از نیروهای متعهد و متخصص در ارتقای سینمای آینده کشور، موفق و مؤید باشید. توفیق شما را از خداوند متعال خواستارم.»

مهدی آذرپندار متولد ۱۳۶۸ و فارغ التحصیل دانشگاه علم و صنعت است. وی فعالیت‌هایی همچون مدیر گروه فیلم و سریال شبکه سه (۹۷ تا ۱۴۰۰)، عضو شورای عالی نمایش سیما (۹۸ تا ۹۹ و ۸۹ تا ۹۱)، قائم مقام خانه تولیدات جوان صداوسیما (۹۶-۹۷)، مدیر مرکز آفرینش‌های هنری سازمان بسیج مستضعفین (سال ۹۶)، داوری در جشنواره‌های مقاومت، ایثار و عمار و فعالیت در رسانه‌های مختلف به عنوان منتقد، دبیر و عضو هیئت تحریریه را در کارنامه خود دارد.