امیر عبداللهیان خواستار نشست اضطراری سازمان همکاری اسلامی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان در خلال برنامه‌های خود در پکن، شامگاه پنجشنبه در یک گفتگوی تلفنی با حسین ابراهیم طه، دبیرکل سازمان همکاری اسلامی، در خصوص تعرض اخیر و هتک حرمت مسجد الاقصی توسط رژیم صهیونیستی، به گفت و گو و تبادل نظر پرداخت.

وزیر امور خارجه کشورمان در این گفتگوی تلفنی ضمن تاکید بر ضرورت برگزاری نشست اضطراری سازمان همکاری اسلامی در سطح وزرای امور خارجه کشورهای عضو برای رسیدگی به تعرض اخیر رژیم صهیونیستی به مسجد الاقصی، آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای هرگونه همکاری در برگزاری این نشست را مورد تصریح قرار داد.

امیرعبداللهیان همچنین با اشاره به گفتگوی تلفنی رئیس جمهور کشورمان با رئیس جمهور اندونزی در این ارتباط، دیگر برنامه‌های پیش بینی شده از سوی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص را به اطلاع دبیر کل رساند.

حسین ابراهیم طه دبیرکل سازمان همکاری اسلامی نیز در این گفت و گوی تلفنی، با محکوم کردن تعرض اخیر صهیونیست‌ها به مسجد الاقصی، از برگزاری نشست نمایندگان کشورهای عضو سازمان در سطح کمیته اجرایی در روز یکشنبه برای رسیدگی به اقدام هتاکانه اخیر رژیم صهیونیستی خبر داد.