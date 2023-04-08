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۱۹ فروردین ۱۴۰۲، ۱۴:۱۶

هلال احمر اعلام کرد؛

امدادرسانی به ۴۴۲ نفر در سه روز گذشته

امدادرسانی به ۴۴۲ نفر در سه روز گذشته

سرپرست سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر از امدادرسانی به ۴۴۲ نفر در ۷۲ ساعت گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک محمودی، با اشاره به اقدامات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر در سه روز گذشته و از شانزدهم تا نوزدهم فروردین ماه، گفت: در سه روز گذشته، امدادگران سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر در انجام ۲۷۴ مأموریت امدادی در سراسر کشور حضور داشتند.

وی با بیان اینکه امدادگران هلال احمر در این مدت به ۴۴۲ فرد حادثه‌دیده امدادرسانی کردند، افزود: امدادگران همچنین در سه روز گذشته جان ۱۷۴ نفر را در حوادث مختلف جاده‌ای، طبیعی و … نجات دادند.

معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر از انتقال ۱۱۸ نفر از مصدومان حوادث به مراکز درمانی خبر داد و گفت: در این بازه زمانی، ۹۴ نفر از مصدومان و مجروحان ناشی از حوادث، خدمات درمان سرپایی دریافت کردند.

وی با اشاره به عملیات امدادگران در حوادث جاده‌ای نیز عنوان کرد: امدادگران با استفاده از تجهیزات مخصوص نسبت به رهاسازی ۳۶ خودرو و نجات و رهاسازی ۳۳ مصدوم حوادث ترافیکی نیز اقدام کردند.

کد مطلب 5749550

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