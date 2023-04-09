مجلس با تصویب لایحه «امنیت زنان» جایگاه قانونی آن را تثبیت کند

به گزارش خبرنگار مهر، انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در صفحه شخصی خود در توئیتر اظهارداشت: مسئله منع حقوقی و قانونی ‎ظلم به زن یکی از اموری است که مکرراً در طول دو دهه اخیر توسط رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است.

وی درباره به رأی گذاشتن لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار در صحن علنی مجلس بیان داشت: امیدواریم مجلس شورای اسلامی با تصویب این ‎لایحه که از یک دهه پیش در پاسخ به ندای رهبری تدوین شده است، بتواند جایگاه لازم و قانونی آن را تثبیت کند.