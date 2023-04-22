مذاکره بهترین راه پایان درگیری در سودان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزار ی امارات (وام) عبدالله بن زاید، وزیر امور خارجه امارات طی گفتگوی تلفنی با پارک جین، وزیر امور خارجه کره جنوبی آخرین تلاش های بین المللی برای توقف درگیری و تنش در سودان و بازگشت به میز مذاکره و سازش بین دو طرف را به منظور برقراری امنیت و ثبات در این کشور را بررسی کرد.

بر اساس این گزارش، دو وزیر ضمن تاکید بر اهمیت تضمین سلامت غیرنظامیان و اتباع سایر کشورها و افراد فعال در زمینه حقوق بشر، خاطر نشان کردند که درگیری های نظامی در این کشور باید هرچه سریع تر متوقف شود.

همچنین عبدالله بن زاید ضمن اشاره به اینکه مذاکره بهترین راه برای دستیابی به سازش در حل بحران سیاسی سودان است، تاکید کرد که تمام تلاش های انجام شده در این زمینه برای توقف تنش در سودان مورد حمایت امارات خواهد بود.