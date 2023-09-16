موکول شدن دیدار نتانیاهو و بایدن به حاشیه سازمان ملل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بایدن و نتانیاهو قرار است در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با هم دیدار کنند.
در همین ارتباط نیز، یک مقام کاخ سفید اعلام کرد که پس از ماهها تنش «جو بایدن»، رئیسجمهور آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی دیدار خواهد کرد.
«جیک سالیوان»، مشاور امنیت ملی کاخ سفید در این ارتباط گفت که دوطرف برای بحث در مورد ارزشهای دموکراتیک مشترک بین ایالات متحده و اسرائیل و چشماندازی برای منطقهای باثباتتر، مرفهتر و یکپارچهتر، و همچنین برای مقایسه یادداشتها در مورد مقابله مؤثر و بازدارنده از ایران دیدار خواهند کرد.
نتانیاهو در اوایل این ماه اعلام کرده بود که از ایالات متحد دیدن خواهد کرد، اما در ابتدا هیچ برنامهای برای دیدار با مقامات آمریکایی در طول این سفر وجود نداشت. سفری که بدون برنامه دیدار با مقامات آمریکایی برای مقامات تل آویو غیرعادی به نظر میرسید.
در عین حال، سطح اختلافات میان واشنگتن و تل آویو همچنان بسیار بالاست و مقامات کاخ سفید و تل آویو تنها در حاشیه مجمع عمومی با هم دیدار خواهند کرد و همچنان خبری از حضور نتانیاهو در کاخ سفید نیست.
پیشتر نیز، رسانههای صهیونیستی گزارش داده بودند که واشنگتن تلاش دارد تا نتانیاهو را از صحنه مذاکرات هستهای با ایران دور کند. در همین ارتباط، رسانههای صهیونیستی به نقل از یک منبع سیاسی آگاه و مطلع از مذاکرات آمریکا با ایران خبر دادند و تاکید کردند که دولت آمریکا نمیخواهد نخستوزیر اشغالگر در ارتباط با این مذاکرات بیانیهای بدهد یا واکنشی داشته باشد.
یک منبع سیاسی صهیونیستی به کانال ۱۲ اسرائیل تأیید کرد که مذاکراتی بین آمریکا و ایران در رابطه با بازگشت به توافق هستهای در جریان است، اما واشنگتن تلاش دارد تا نتانیاهو دخالتی در این مذاکرات نداشته باشد.
مفسر سیاسی شبکه ۱۲ اسرائیل گفت: «یک منبع ارشد سیاسی اطلاع داده است که توضیح عملی آمریکا برای مقامات سیاسی تل آویو این است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر تل آویو از سوی جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا دعوت نشده تا درباره مذاکره با ایران اظهارنظری داشته باشد.»
این منبع با اشاره به اینکه واشنگتن نمیخواهد صحبتهای نتانیاهو درباره ایران را بشنود، گفت: «اختلاف اصلی اصلاحات قضائی بود که مانع از دعوت آمریکاییها از نتانیاهو به کاخ سفید شد.»
این منبع سیاسی آگاه و مطلع در کاخ سفید افزود: «رئیس جمهور آمریکا میخواهد تا حد امکان نتانیاهو را از مذاکراتی که در حال حاضر بین آمریکاییها و ایران در حال انجام است، دور کند.»
از سوی دیگر بایدن از اصلاحات قضایی که کابینه راستگرای نتانیاهو در حال پیشبرد است انتقاد کرده است و عملکرد تندروها در تل آویو را تهدیدی برای اسرائیل توصیف میکند. نتانیاهو از زمان بازگشت به قدرت در ماه دسامبر و در راس آنچه بایدن به عنوان «یکی از افراطیترین» دولتهای تاریخ اسرائیل توصیف کرده بود، هنوز به کاخ سفید دعوت نشده است.
