نتانیاهو و هرتزوگ با رئیس مجلس نمایندگان آمریکا دیدار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه اسپوتنیک، امروز دوشنبه در جریان سفر «کوین مک‌کارتی» رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به اراضی اشغالی، «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و «اسحاق هرتزوگ» رئیس رژیم صهیونیستی با وی دیدار و گفتگو کردند.

بنابر اعلام یدیعوت آحارونوت این دیدارها به صورت جداگانه انجام شده و مک‌کارتی پس از دیدار با هرتزوگ ، با نتانیاهو نیز دیداری داشته است.

به نوشته این روزنامه عبری، هیاتی از اعضای کنگره آمریکا روز گذشته به تل‌آویو سفر کردند. دستورکار این سفر بررسی شراکت راهبردی میان اسرائیل و آمریکا، تهدیدات ناشی از ایران و طرح اصلاحات قضایی مدنظر نتانیاهو عنوان شده است.

هرتزوگ در پیامی توئیتری ضمن اشاره به دیداری که با مک‌کارتی داشته، نوشت: آمریکا نزدیک‌ترین هم‌پیمان ماست و این سفر با توجه به اینکه در آستانه پنجاه و هفتمین سالروز استقلال اسرائیل انجام شده بسیار با اهمیت است. من از هیات آمریکایی به دلیل حمایت‌‎های استوار آنها از اسرائیل و امنیت آن قدردانی کردم و در این دیدار درباره همه مسائل موجود که در دستورکار قرار داشت، گفتگو صورت گرفت.

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در توئیتی ضمن انتشار تصاویر دیدارش با رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، نوشت: دیدار من با کوین مک‌کارتی، دوستم و رئیس مجلس نمایندگان آمریکا.





گفتنی است سفر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و جمعی از اعضای کنگره به تل‎آویو در شرایطی انجام شده که صحنه سیاسی رژیم صهیونیستی در هفته‌های اخیر به دلیل تنش‌های شدید ناشی از طرح اصلاحات قضایی نتانیاهو، وارد عرصه بحرانی شده است.

در این طرح نتانیاهو در صدد کاهش توان دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی در راستای جلوگیری از ادامه روند محاکمه خودش و دیگر اعضای کابینه‌اش است. مقامات آمریکایی در مواضعی طی ماه‌های اخیر بارها با این طرح نتانیاهو مخالفت کرده‌اند. امری که نتانیاهو آن را به منزله دخالت در امور داخلی این رژیم، دانسته است.