خودداری بایدن، کری و سوزان رایس از دیدار با وزیر جنگ اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز اسرائیل، مقامات آمریکایی درخواست های مکرر "موشه یعلون" را برای دیدار و گفتگو را رد کردند.

بر اساس این گزارش، موشه یعلون که در هفته گذشت به آمریکا سفر کرده بود درخواست دیدار با "جان کری" وزیر خارجه، "جو بایدن" معاون" و "سوزان رایس" مشاور امنیت ملی رئیس جمهور امریکا را داشت اما کاخ سفید با این درخواست مخالفت کرده است.

البته یعلون در این سفر توانست با "چاک هگل" وزیر دفاع آمریکا دیدار و گفتگو کند.

منابع آمریکایی اعلام کردند که این واکنش آمریکا به علت خشم دولت این کشور به انتقادهایی است که یعلون از دولت آمریکا داشت.

در هفته های اخیر مقامات آمریکایی انتقادهایی را از رژیم صهیونیستی بویژه ساخت واحدهای جدید مسکونی در سرزمین های فلسطینی انجام داده بودند که "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی، اعلام کرده بود انتقاد آمریکا از تل آویو بر خلاف ارزش های ایالات متحده است.

البته مقامات کاخ سفید نیز به این اظهار نظر نتانیاهو واکنش نشان دادند و همین امر موجب شد تا بار دیگر اختلافات تل آویو و واشنگتن در رسانه ها منتشر شود.