موراکامی استاد کالج ولزلی شد/روایت چگونگی خلق«کافکا در کرانه»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، کالج ولزلی آمریکا به مدت یک سال میزبان هاروکی موراکامی نویسنده مشهور ژاپنی به عنوان استاد ممتاز مدعو این دانشگاه در رشته علوم انسانی برای سال ۲۰۲۳-۲۰۲۲ است.

موراکامی به عنوان یکی از مشهورترین نویسندگان بین‌المللی با بیش از ۱۲ رمان و چندین مجموعه داستان کوتاه و چندین اثر غیرداستانی که همه آنها از زبان اصلی به بیش از ۵۰ زبان دنیا ترجمه شده‌اند و سبک نثر وی که ترکیبی از سادگی، سورآلیسم و مسایل فلسفی است خوانندگان هر سنی را به خود جذب می‌کند.، یک سال در این کالج تدریس می‌کند.

این نویسنده در مصاحبه‌ای درباره اینکه چرا دعوت این کالج را پذیرفت گفت: من ۶ بار در ماراتن بوستون شرکت کردم و همیشه دانشجویان ولزلی ما را تشویق می‌کردند و از تونل فریادهای تشویق‌آمیز آنها رد می‌شدم؛ اما هرگز این فرصت را نیافتم با آنها وقت بگذرانم و فکر کردم این فرصت خوبی است تا با آنها بیشتر آشنا شوم.

این کالج هر سال می‌تواند یک استاد مدعو در علوم انسانی را برای اقامت یک ترم یا یک سال دعوت کند و در این دوره موراکامی به مدت یک سال استاد مدعو آن است تا در این مدت با سمینارها، دوره‌های ادبی و سخنرانی‌ها و نیز با روش‌های غیررسمی دیگر با دانشجویان و استادان کالج در ارتباط باشد.

موراکامی در ترم اول سال علاوه بر حضور در سمینار هیات علمی دانشگاه، در ۲ دوره با عنوان «هاروکی موراکامی و ادبیات مدرن ژاپنی» شرکت کرده است. در این کلاس با خواندن نیمی از رمان‌های اصلی موراکامی در کنار مقاله‌های کوتاه و آثار غیرداستانی، نحوه فضاسازی و جهان موراکامی بررسی شده است.

در صحبت با دانشجویان موراکامی درباره فضای داستان‌هایش اظهار نظر کرد و گفت کتابخانه‌ها ایستگاه‌های اصلی اغلب آثار او هستند. وی گفت گاهی نوشتن داستان را از عنوانش شروع می‌کند و بعد به عنوان یک چالش داستانی متناسب با آن می‌سازد. «کافکا در کرانه» یکی از رمان‌های اوست که ابتدا عنوانش خلق شد و بعد داستان برمبنای عنوان شکل گرفت.

این نویسنده ژاپنی درباره چگونگی خلق شخصیت زن داستان‌هایش هم گفت معتقد است در وجود هر مرد یک عامل زنانه هم هست و هر زنی هم یک مرد درون خود دارد و برای اینکه او بتواند شخصیت زن را بنویسد باید عامل زن درون وجودش را پیدا کند و به زبان او سخن بگوید.

سخنرانی بعدی موراکامی درباره نوشتن در دوران کووید و جنگ است که شامل پرسش و پاسخ هم خواهد بود. وی درباره موضوع این سخنرانی گفته است: من فقط یک نویسنده‌ام و تنها چیزی که واقعاً درباره آن می‌دانم نوشتن است؛ پس احتمالاً در سخنرانی بعدی هم در همین باره صحبت می‌کنم.