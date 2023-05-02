به گزارش خبرنگار مهر، رضامراد صحرایی بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه برگزاری آئین تجدید میثاق با آرمان‌های امام راحل که در حرم مطهر ایشان برگزار شد در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه حفظ و صدور پیام انقلاب وظیفه ما معلمان است اظهار داشت: ما مکلف هستیم فرزندانی تربیت کنیم که نسبت به خدا مطیع و متقی، نسبت به مردم متعهد و مسؤولیت‌پذیر، نسبت به خودشان مؤمن و خویشتن‌دار و نسبت به محیطشان نگهبان و نگهدار باشند.

صحرایی با بیان اینکه اگر دانش آموزان درست تربیت شوند آینده ایران شکوفا خواهد بود گفت: طبق تاکید رهبر کبیر انقلاب مدرسه و آموزش و پرورش ارکان پیشرفت کشور هستند و باید به این موضوع توجه ویژه داشته باشیم.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش بیان داشت: طبق فرمایشان مقام معظم رهبری هیچ ارگان و دستگاهی اهمیتش به اندازه آموزش و پرورش نیست لذا باید بدانیم که این معلمان هستند که آینده کشور را می‌سازند.

وی در ادامه با بیان اینکه برنامه‌های بسیاری در حوزه آموزش و پرورش داریم که بیان آن‌ها در این مجال نمی‌گنجد افزود: اصل برنامه‌ی ما حفظ خط امام و آرمان امام و رسیدن به اهداف انقلاب است.