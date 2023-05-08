۲۵۰۰ میلیارد تومان برای احیای دریاچه ارومیه اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علی بهادری جهرمی پیش از ظهر دوشنبه در بازدید از دریاچه ارومیه با اشاره به نگاه ویژه به موضوع احیای دریاچه ارومیه گفت: در این خصوص، نگاه دولت سیزدهم مردمی و مبتنی بر همراهی و همکاری همه مردم است.

وی افزود: دولت سیزدهم در راستای توجه ویژه به احیای دریاچه ارومیه، دبیری ستاد احیا را از یک مقام کشوری به استاندار آذربایجان غربی تغییر داد که همین امر گام بلندی در استفاده از همه ظرفیت‌ها برای این منظور است.

سخنگوی دولت اضافه کرد: همین اشرافیت استاندار آذربایجان غربی به موضوع دریاچه ارومیه موجب شده تا دولت بیش از پیش در راستای احیای دریاچه گام بردارد.

بهادری جهرمی اظهار کرد: موضوع دریاچه ارومیه، موضوعی ملی بوده و مختص آذربایجان غربی نیست و همه مردم منطقه و کشور در این خصوص دغدغه دارند.

وی با اشاره به تغییرات اقلیمی ایجاد شده در منطقه به عنوان عاملی مهم در کاهش آب دریاچه ارومیه گفت: در صورتی که انتقال آب از منابع متعدد صورت نمی‌گرفت وضعیت امروز دریاچه با توجه به کاهش نزولات آسمانی بسیار بدتر از روز مشابه سال گذشته بود.

سخنگوی دولت همچنین بر همراهی مردم برای احیای دریاچه ارومیه تاکید کرد و یادآور شد: همه ما باید در راستای حفاظت از این میراث ماندگار گذشتگان تلاش کنیم.

بهادری جهرمی با قایق از بخشی از دریاچه ارومیه در محدوده پل میانگذر بازدید کرد و مسؤولان مربوطه هم گزارشی در خصوص اقدامات انجام شده در خصوص احیای دریاچه ارائه کردند.