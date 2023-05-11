به گزارش خبرنگار مهر، رضوان امامدادی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران‌، اظهار داشت: رسانه‌ها به طور کلی در تعاریف به دو دسته رسانه‌های چاپی و الکترونیکی-برخط و غیربرخط هستند که رسانه‌های چاپی مدت زمان‌های خاص دارند و در مدت‌های مربوطه منتشر می‌شوند.

وی افزود: خوب است که اصحاب رسانه و خبرنگاران شهرستان در سامانه جامع رسانه‌های کشور ثبت نام و عضویت داشته باشند تا بتوانند همچنین از حمایت‌هایی که وزارت ارشاد در این راستا برای خبرنگاران در نظر می‌گیرد، استفاده کنند.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اردستان خاطرنشان کرد: مهم‌ترین وظیفه رسانه‌ها این است که بتوانند سطح آگاهی و تحلیل مردم جامعه را افزایش دهند و باید هدف اصلی خود را در این راستا قرار دهیم، رسانه‌ها سعی کنند ذهن جامعه را نسبت به مسائل سطحی و پیش‌پا افتاده جامعه مشغول نکنند.

امامدادی تصریح کرد: سعی رسانه‌ها بر این باشد که نقاط قوت موجود در سطح جامعه را برای مردم برجسته کنند و بدون توجه به مسائل سیاسی و جناح‌بندی ها، فعالیت داشته باشند تا بتوانیم سطح همدلی و همکاری‌های دلسوزانه را در سطح شهرستان ارتقا دهیم.

وی با بیان اینکه نقدهای رسانه‌ها موجب دلسردی بین مردم نشود، یادآور شد: آزادی بیان برای خبرنگاران مهم است تا که بتوانند به‌راحتی مسائل را بیان کنند اما باید سعی شود که این آزادی در راستای ابراز حقیقت باشد و حقایق به‌صورت آزادانه مطرح شود.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اردستان تاکید کرد: امید می‌رود خبرنگاران، اخبار شادی‌بخش و امیدآفرین در سطح جامعه منتشر کنند و خبرنگاران از لحاظ مردم جزو اقشار مورد توجه هستند.