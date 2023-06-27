نقش جشنواره فارابی در ارزیابی کیفیت علوم انسانی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه دائمی جشنواره بین المللی فارابی، جلسه شورای سیاستگذاری چهاردهمین جشنواره بین‌المللی فارابی به ریاست عبدالحسین کلانتری دبیر جشنواره و نماینده ویژه وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و حضور اعضای شورای سیاستگذاری برگزار شد.

در این جلسه که در محل پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی وزارت علوم برپا شد، حجت الاسلام والمسلمین رضا غلامی بیان کرد: جشنواره بین‌المللی فارابی بی‌تردید مهمترین رویداد علمی دانشگاهی و حوزوی است که در هر سال در عالی‌ترین سطح برگزار می شود.

رئیس پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی افزود: کیفیت بخشی به علوم انسانی، ایجاد نشاط و سرزندگی در فضای علمی، کمک به ایجاد جو مثبت رقابتی و پاسداشت و تکریم اساتید و محققان نظریه پردازان و نوآوران از جمله کارکردهای جشنواره بین المللی فارابی به شمار می رود.

غلامی ادامه داد: با عنایت به اینکه هر ساله قریب به سه هزار اثر برای داوری در جشنواره ثبت نام می شود با جرئت می توان گفت عملیات داوری این آثار یا فرآیند داوری این آثار با شاخص‌های آکادمی که معتبر و با حضور شمار کثیری از داوران زبده، این امکان را به دبیرخانه دائمی جشنواره داده است که هرساله ارزیابی مستند و روشمندی را از وضعیت کیفیت علوم انسانی در کشور ارائه نموده و خلأها و ضعف ها را به مسئولان امر گوشزد کند.

رئیس پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی وزارت علوم تحقیقات و فناوری گفت: سال گذشته وزیر علوم بر استفاده از ظرفیت جشنواره در جهت گسترش دیپلماسی علمی تاکید داشتند به نظر می‌رسد با تدابیری که آغاز شده و تدریجاً در حال اقدام است به زودی بتوان روی جشنواره بین المللی فارابی به عنوان پل ارتباطی میان دانشمندان ایرانی و دانشمندان غیر ایرانی حساب باز کرد.

در ادامه مهدی عباس زاده دبیر کمیته علمی جشنواره بین‌المللی فارابی ضمن ارائه گزارش آماری از میزان و تنوع موضوعی آثار وارده به جشنواره، گزارشی جامع از نتایج داوری ها در ۱۶ گروه جشنواره را ارائه نمود و اعضای جلسه درباره این گزارش بحث و تبادل نظر نمودند.

در پایان کلانتری دبیر جشنواره و نماینده ویژه وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ضمن تصویب نتایج مجموعه داوری ها و برخی مصوبات در جهت توسعه کمی و کیفی جشنواره ضمن قدردانی از دست اندرکاران برگزاری جشنواره به ویژه رؤسا و اعضای محترم ۱۶ گروه علمی جشنواره بر اراده وزارت علوم در جهت حمایت از جشنواره بین‌المللی فارابی و برگزیدگان آن تاکید کرد.

وی افزود: جشنواره بین‌المللی فارابی نمایان کننده اهمیت فوق العاده صاحبان آثار برجسته به ویژه نظریه پردازان و نوآوران درجه یک در منظر نظام آموزش عالی ایران است.

کلانتری در ادامه گفت: اینکه در برخی رشته‌های علمی اثر حائز اهمیت معرفی نشده است از جهتی نشان دهنده دقت و بی طرفی در داوری‌هاست و از جهتی دیگر برای وضعیت رشته های مربوط نگران کننده است.

دبیر جشنواره بین المللی فارابی در پایان افزود: جشنواره فارابی می‌تواند از حمایت دستگاهها و مسئولان بیشتر بهره برداری کند.