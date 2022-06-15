به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه برگزاری مراسم اختتامیه سیزدهمین جشنواره بین المللی فارابی، آخرین جلسه شورای علمی جشنواره عصر یکشنبه ۲۳ خرداد در محل تالار فارابی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد.

در این جلسه ابتدا حجت الاسلام و المسلمین رضا غلامی رئیس مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و رئیس دبیرخانه دائمی جشنواره بین‌المللی فارابی، ضمن تشکر صمیمانه از مدیران و اعضای گروه‌های پانزده‌گانه جشنواره، پایان موفقیت‌آمیز کلیه مراحل داوری سیزدهمین جشنواره را تبریک گفته و از دقت نظر فراوان و مشی علمی و عادلانه گروه‌ها در فرایند داوری‌ها قدردانی و تشکر نمود.

در ادامه مهدی عباس زاده، قائم مقام رئیس دبیرخانه و دبیر کمیته علمی جشنواره، گزارش کاملی از نتایج داوری‌ها در زمینه کتب، طرح‌های پژوهشی، رساله‌های دکتری و پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد ارائه نمود.

پس از پایان گزارش دبیر کمیته علمی، شورا ضمن بیان نقطه نظرات خود درباره ظرایف و سختی‌های داوری‌ها، و همچنین بررسی موردی نتایج داوری چند اثر مورد پرسش قرار گرفت، نهایتاً نتایج داوری‌ها را جهت ارائه به شورای سیاست گذاری تصویب نمود.

در پایان عبدالحسین کلانتری، معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم و دبیر جشنواره بین‌المللی فارابی، ضمن قدردانی از رئیس دبیرخانه دائمی، دبیر کمیته علمی و سایر دست اندرکاران در دبیرخانه، از کلیه مدیران گروه‌های پانزده‌گانه جشنواره که در مدتی کوتاه به نحو مجاهدانه و با دقت فراوان بیش از سه هزار اثر رسیده به جشنواره را داوری کردند تشکر نمود.

کلانتری تاکید کرد ارتقا گام به گام جشنواره بین‌المللی فارابی در دوره‌های آتی می‌تواند به رشد کیفی پژوهش‌های علوم انسانی در کشور کمک شایان توجهی نماید.