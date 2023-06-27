ذات ‌الله نیکزاد سرپرست معاونت پژوهشی پژوهشگاه میراث ‌فرهنگی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، ذات‌الله نیکزاد به عنوان سرپرست معاونت پژوهشی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری معرفی و از خدمات علیرضا انیسی تقدیر شد.

در این حکم که به امضا مصطفی ده‌پهلوان رسیده آمده است؛ نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند، جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست معاونت پژوهشی پژوهشگاه منصوب می‌شوید.

تهیه و تدوین برنامه‌های پژوهشی کاربردی در راستای اهداف کلان پژوهشگاه، ارتباط و تعامل با وزارت متبوع و ادارات کل استانی در جهت انجام پژوهش‌ها و تحقیقات کاربردی مورد نیاز، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری به منظور ارتقا و افزایش سطح همکاری‌های علمی با دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی داخلی و بین‌المللی، تهیه و تدوین دستورالعمل‌ها، آئین‌نامه‌های پژوهشی، آموزش و برنامه‌ریزی در جهت ارتقا سطح و مرتبه علمی اعضا هیأت علمی و همکاران پژوهشگاه، اولویت بخشی به پژوهش و نوآوری در حوزه نظری و پژوهش‌های کاربردی و مورد نیاز کشور، همکاری و هماهنگی با سایر معاونت‌ها و پژوهشکده‌ها و گروه‌های پژوهشی به منظور هم‌افزایی در انجام وظایف و تکالیف پژوهشگاه، ارائه برنامه و کاربردی‌سازی اطلس‌های فرهنگی و علمی پژوهشگاه با قید فوریت، ارتقا و راه‌اندازی آزمایشگاه‌های جدید و مورد نیاز کشور، اهم وظایفی است که انتظار می‌رود؛ با برنامه‌ریزی دقیق و سازماندهی مناسب و بهره‌گیری از توان صاحب‌نظران و کارشناسان متعهد و متخصص در راستای اهداف پژوهشگاه اهتمام لازم به عمل آید.