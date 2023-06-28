مجید کوهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در رابطه با آخرین وضعیت هواشناسی اردبیل با اشاره به تداوم شرایط نسبتاً پایدار جوی طی سه روز آینده در اردبیل اظهار کرد: بر این اساس از امروز تا جمعه، آسمان بیشتر مناطق استان صاف تا نیمه ابری با وزش باد گاهی تند همراه خواهد بود.

وی با بیان اینکه در این مدت از نظر دمایی در سطح استان تغییرات قابل ملاحظه‌ای انتظار نمی‌رود، افزود: تنها در بعدازظهرها تا اواخر شب گاهی از شرایط فصلی و محلی در برخی مناطق به ویژه در نواحی کوهستانی رگبار موقت و رعدوبرق پراکنده پیش بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل بیان کرد: از روز شنبه با ورود یک سامانه ناپایدار به منطقه ضمن کاهش چند درجه‌ای دما در سطح استان و حاکمیت هوای خنک در مناطق مرکزی، در شهرستان‌های شمالی پارس آباد، بیله سوار، اصلاندوز، گرمی و انگوت بارش پراکنده باران احتمال می‌رود.

کوهی با بیان اینکه تغییرات احتمالی اوضاع جوی در بولتن پیش بینی روزهای آینده لحاظ خواهد شد، خاطرنشان کرد: به هم استانی‌ها و مسافران توصیه می‌شود جهت جلوگیری از خسارات احتمالی موارد ایمنی را رعایت کنند.