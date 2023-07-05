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۱۴ تیر ۱۴۰۲، ۹:۵۴

مدیرکل حفاظت آزمون‌ خبرداد:

ادعای شیادان درباره ارسال داوطلب جایگزین در کنکور به روش گریم!

ادعای شیادان درباره ارسال داوطلب جایگزین در کنکور به روش گریم!

مدیرکل حراست و حفاظت آزمون‌های سازمان سنجش گفت: اخیراً گزارش‌هایی از برخی از کلاهبرداران فضای مجازی با ادعای ارسال نفر شرکت‌کننده جایگزین در آزمون سراسری به روش گریم صورت به سنجش رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان سنجش، مختار کاظم‌زاده ضمن هشدار به کلاهبرداران و شبکه‌های شیادی در فضای مجازی، گفت: هوشیاری و آگاهی خانواده‌ها و داوطلبان، باعث خواهد شد مسیر زندگی و آینده آنها دستخوش نقشه‌های سوداگران و کلاهبرداران قرار نگیرد.

وی افزود: اخیراً طبق بررسی و گزارش‌های به‌دست‌آمده برخی از کلاهبرداران فضای مجازی با ادعای ارسال نفر شرکت‌کننده جایگزین در آزمون سراسری به روش گریم صورت و غیره، سعی در اغفال و جلب اعتماد و اخاذی از خانواده‌ها و داوطلبان را دارند که بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم آزمون‌های سراسری و فصل پنجم قانون مجازات اسلامی، این اقدام جرم انگاری شده است و پس از رسیدگی و احراز وقوع جرم، علاوه بر محرومیت‌های پیش‌بینی شده در قانون، مجرمان از جنبه کیفری نیز تحت پیگرد محاکم قضائی قرار خواهند گرفت.

مدیرکل حراست و حفاظت آزمون‌ها با بیان اینکه تمامی اقدامات لازم برای احراز هویت شرکت‌کنندگان در کنکور پیش‌بینی شده است، گفت: با توجه به هوشیاری دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی فعالیت‌های کلاهبرداران و سوداگران در فضای حقیقی و مجازی تحت کنترل بوده و رصد و پایش می‌شود و هرگونه همکاری داوطلبان، خانواده‌های آنان، قبول‌شدگان سال‌های قبل در جهت تقلب، باعث بروز لطمه و ایجاد صدمات جبران‌ناپذیری در مسیر زندگی متخلفان خواهد شد.

کاظم‌زاده با اشاره به اقدامات صورت گرفته در مورد دستگیری کلاهبرداران آزمون سراسری گفت: بر اساس اعلام پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا برخورد قانونی با مجرمان فعال در زمینه تقلب در قالب طرح ویژه‌ای در دستور کار پلیس فتا قرار گرفته است و اخیراً ۳۲ نفر از مجرمان فعال در این حوزه در استان‌ها که مدیریت ۸۰ فقره صفحه و کانال را بر عهده داشتند شناسایی، دستگیر و تحویل مراجع قضائی شده‌اند و اقدامات عملیاتی در این زمینه همچنان در دست پیگیری است و خوشبختانه اشرافیت کامل بر صفحات و کانال‌های فعال کلاهبرداری در مورد آزمون سراسری وجود دارد.

کد مطلب 5827972

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