ادعای شیادان درباره ارسال داوطلب جایگزین در کنکور به روش گریم!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان سنجش، مختار کاظم‌زاده ضمن هشدار به کلاهبرداران و شبکه‌های شیادی در فضای مجازی، گفت: هوشیاری و آگاهی خانواده‌ها و داوطلبان، باعث خواهد شد مسیر زندگی و آینده آنها دستخوش نقشه‌های سوداگران و کلاهبرداران قرار نگیرد.

وی افزود: اخیراً طبق بررسی و گزارش‌های به‌دست‌آمده برخی از کلاهبرداران فضای مجازی با ادعای ارسال نفر شرکت‌کننده جایگزین در آزمون سراسری به روش گریم صورت و غیره، سعی در اغفال و جلب اعتماد و اخاذی از خانواده‌ها و داوطلبان را دارند که بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم آزمون‌های سراسری و فصل پنجم قانون مجازات اسلامی، این اقدام جرم انگاری شده است و پس از رسیدگی و احراز وقوع جرم، علاوه بر محرومیت‌های پیش‌بینی شده در قانون، مجرمان از جنبه کیفری نیز تحت پیگرد محاکم قضائی قرار خواهند گرفت.

مدیرکل حراست و حفاظت آزمون‌ها با بیان اینکه تمامی اقدامات لازم برای احراز هویت شرکت‌کنندگان در کنکور پیش‌بینی شده است، گفت: با توجه به هوشیاری دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی فعالیت‌های کلاهبرداران و سوداگران در فضای حقیقی و مجازی تحت کنترل بوده و رصد و پایش می‌شود و هرگونه همکاری داوطلبان، خانواده‌های آنان، قبول‌شدگان سال‌های قبل در جهت تقلب، باعث بروز لطمه و ایجاد صدمات جبران‌ناپذیری در مسیر زندگی متخلفان خواهد شد.

کاظم‌زاده با اشاره به اقدامات صورت گرفته در مورد دستگیری کلاهبرداران آزمون سراسری گفت: بر اساس اعلام پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا برخورد قانونی با مجرمان فعال در زمینه تقلب در قالب طرح ویژه‌ای در دستور کار پلیس فتا قرار گرفته است و اخیراً ۳۲ نفر از مجرمان فعال در این حوزه در استان‌ها که مدیریت ۸۰ فقره صفحه و کانال را بر عهده داشتند شناسایی، دستگیر و تحویل مراجع قضائی شده‌اند و اقدامات عملیاتی در این زمینه همچنان در دست پیگیری است و خوشبختانه اشرافیت کامل بر صفحات و کانال‌های فعال کلاهبرداری در مورد آزمون سراسری وجود دارد.