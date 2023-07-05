اعلام نتایج روز نخست جام پرش با اسب لایف البرز

به گزارش مهر، نخستین مسابقات پرش با اسب جام لایف با شرکت ۱۷۰ سوارکار از ۷ استان به میزبانی استان البرز در باشگاه سوارکاری هوشمند محمدشهر کرج پیگیری شد.

در پایان روز نخست این رقابتها (سه شنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۲) و در رده‌های مختلف نتایج ذیل به دست آمد:

* رده C1 بزرگسالان:

اول: مازیار جمشید خانی با اسب آی کز از باشگاه تکسواران نادری

دوم: رادمرد هوشمند با اسب کارگو زد از باشگاه هوشمند

سوم: محمد رسول رحیم زاده با اسب رکوئی ام از باشگاه فرمان آرا

چهارم: پدرام کردبچه با اسب لا لا لولا از باشگاه ایرانمهر

پنجم: ابوالفضل منصوری با اسب هلونیا از باشگاه آریاسب

ششم: ملیکا جعفری با اسب ای کاردی از باشگاه تهران

هفتم: مهدی حمزه‌ای با اسب فین فین بوی ۲ از باشگاه آذرخش

هشتم: اصغر حیدری با اسب واریانت از باشگاه مهرگان

نهم: رضا شکری با اسب کن دنس از باشگاه تهران

دهم: میرعلی کمپانی با اسب ایلوی از باشگاه اسیران.

* رده اسب‌های زایچه ایران:

اول: فرزاد سهیل قاسمی با اسب کنتس از استان همدان،

دوم: حسین جعفری با اسب شدوآرته از باشگاه بام

سوم: ابوالفضل منصوری با اسب ژرفا از باشگاه آریاسب

چهارم: فراز الوانی با اسب بردمن از باشگاه دوقلو ها

پنجم: حمید رضا داستانی با اسب ژوپیتر از استان زنجان

ششم: فرید نوری با اسب فونوگراف از باشگاه ماکان

هفتم: حسین قدیرلی با اسب اکوئی لند از باشگاه فرمان آرا

هشتم: مرتضی حسینی با اسب سینیور از باشگاه نیکان

نهم: رشید آتشبار با اسب تیرداد از باشگاه مهرگان

دهم: علی پاکنژاد با اسب کردل از باشگاه ابرش

یازدهم: ساحل شیرازی با اسب زئوس از باشگاه جم

دوازدهم: کارن شکی با اسب کورنادو از باشگاه هوشمند

سیزدهم: رضا شکری با اسب کن دنس از باشگاه تهران

چهاردهم: رامیلا حمزه‌ای با اسب کهربا از باشگاه مهرگان

پانزدهم: علیرضا عسگری با اسب آسپیران از باشگاه فرمان آرا

شانزدهم: هاله ابراهیمی با اسب تدبیر مهر از باشگاه مهرگان.

رده O2 مالکین:

اول: نگین غریب با اسب گتسبی از باشگاه هوشمند

دوم: فراز الوانی با اسب بردمن از باشگاه دوقلو ها

سوم: فرناز خرم با اسب آیزی وی دبلیو از باشگاه بام

چهارم: احمد موسوی با اسب فیونر از باشگاه فرمان آرا

پنجم: سینا غلامی با اسب لاوی تاتری از باشگاه بام

رده اسب جوان:

اول: حمید رضا دارستانی با اسب چیف از باشگاه زنجان

دوم: حمید رضا جوزی با اسب اکتیبل از باشگاه بام

سوم: حسام زندیه با اسب مجیک مایک از باشگاه ایرانمهر

چهارم: علیرضا قطب شریف با اسب نیالا از باشگاه فرمان آرا

پنجم: علیرضا ثابتی با اسب دانل پارت از باشگاه جهان نما

ششم: مهدی پولادوند با اسب زیتو از باشگاه ایرانمهر