اعلام نتایج روز نخست جام پرش با اسب لایف البرز

به گزارش مهر، نخستین مسابقات پرش با اسب جام لایف با شرکت ۱۷۰ سوارکار از ۷ استان به میزبانی استان البرز در باشگاه سوارکاری هوشمند محمدشهر کرج پیگیری شد.
در پایان روز نخست این رقابتها (سه شنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۲) و در ردههای مختلف نتایج ذیل به دست آمد:
* رده C1 بزرگسالان:
اول: مازیار جمشید خانی با اسب آی کز از باشگاه تکسواران نادری
دوم: رادمرد هوشمند با اسب کارگو زد از باشگاه هوشمند
سوم: محمد رسول رحیم زاده با اسب رکوئی ام از باشگاه فرمان آرا
چهارم: پدرام کردبچه با اسب لا لا لولا از باشگاه ایرانمهر
پنجم: ابوالفضل منصوری با اسب هلونیا از باشگاه آریاسب
ششم: ملیکا جعفری با اسب ای کاردی از باشگاه تهران
هفتم: مهدی حمزهای با اسب فین فین بوی ۲ از باشگاه آذرخش
هشتم: اصغر حیدری با اسب واریانت از باشگاه مهرگان
نهم: رضا شکری با اسب کن دنس از باشگاه تهران
دهم: میرعلی کمپانی با اسب ایلوی از باشگاه اسیران.
* رده اسبهای زایچه ایران:
اول: فرزاد سهیل قاسمی با اسب کنتس از استان همدان،
دوم: حسین جعفری با اسب شدوآرته از باشگاه بام
سوم: ابوالفضل منصوری با اسب ژرفا از باشگاه آریاسب
چهارم: فراز الوانی با اسب بردمن از باشگاه دوقلو ها
پنجم: حمید رضا داستانی با اسب ژوپیتر از استان زنجان
ششم: فرید نوری با اسب فونوگراف از باشگاه ماکان
هفتم: حسین قدیرلی با اسب اکوئی لند از باشگاه فرمان آرا
هشتم: مرتضی حسینی با اسب سینیور از باشگاه نیکان
نهم: رشید آتشبار با اسب تیرداد از باشگاه مهرگان
دهم: علی پاکنژاد با اسب کردل از باشگاه ابرش
یازدهم: ساحل شیرازی با اسب زئوس از باشگاه جم
دوازدهم: کارن شکی با اسب کورنادو از باشگاه هوشمند
سیزدهم: رضا شکری با اسب کن دنس از باشگاه تهران
چهاردهم: رامیلا حمزهای با اسب کهربا از باشگاه مهرگان
پانزدهم: علیرضا عسگری با اسب آسپیران از باشگاه فرمان آرا
شانزدهم: هاله ابراهیمی با اسب تدبیر مهر از باشگاه مهرگان.
رده O2 مالکین:
اول: نگین غریب با اسب گتسبی از باشگاه هوشمند
دوم: فراز الوانی با اسب بردمن از باشگاه دوقلو ها
سوم: فرناز خرم با اسب آیزی وی دبلیو از باشگاه بام
چهارم: احمد موسوی با اسب فیونر از باشگاه فرمان آرا
پنجم: سینا غلامی با اسب لاوی تاتری از باشگاه بام
رده اسب جوان:
اول: حمید رضا دارستانی با اسب چیف از باشگاه زنجان
دوم: حمید رضا جوزی با اسب اکتیبل از باشگاه بام
سوم: حسام زندیه با اسب مجیک مایک از باشگاه ایرانمهر
چهارم: علیرضا قطب شریف با اسب نیالا از باشگاه فرمان آرا
پنجم: علیرضا ثابتی با اسب دانل پارت از باشگاه جهان نما
ششم: مهدی پولادوند با اسب زیتو از باشگاه ایرانمهر
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