حادثه سقوط پژو در محور دامغان- سمنان/ یک نفر جان باخت

علیرضا باغبان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه حوالی ۵:۳۰ بامداد امروز چهارشنبه وقوع یک مورد حادثه رانندگی به پایگاه امداد و نجات هلال احمر پایگاه آهوان گزارش شد، ابراز داشت: بلافاصله عوامل اورژانس دانشگاه علوم پزشکی سمنان و کارکنان هلال احمر برای امداد رسانی عازم محل شدند.

وی ضمن بیان اینکه این حادثه تلخ بر اثر سقوط از پل پژو ۲۰۷ کیلومتر ۶۸ محور دامغان_سمنان به وقوع پیوسته است، افزود: این سانحه رانندگی مرگ در دم یکی از سرنشینان این خودرو را در پی داشته است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه این حادثه سه مجروح نیز بر جای گذاشت، ابراز داشت: بعد از امداد رسانی لازم این افراد برای ادامه سیر درمان به مراکز درمانی انتقال یافتند.