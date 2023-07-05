  1. استانها
  2. سمنان
۱۴ تیر ۱۴۰۲، ۱۱:۲۹

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان:

حادثه سقوط پژو در محور دامغان- سمنان/ یک نفر جان باخت

حادثه سقوط پژو در محور دامغان- سمنان/ یک نفر جان باخت

سمنان- مدیرعامل جمعیت هلال احمر سمنان با بیان اینکه این جمعیت به یک حادثه رانندگی در کیلومتر ۶۸ محور دامغان به سمنان امدادرسانی کرده است، گفت: متاسفانه در این حادثه یک نفر در دم جان باخت.

علیرضا باغبان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه حوالی ۵:۳۰ بامداد امروز چهارشنبه وقوع یک مورد حادثه رانندگی به پایگاه امداد و نجات هلال احمر پایگاه آهوان گزارش شد، ابراز داشت: بلافاصله عوامل اورژانس دانشگاه علوم پزشکی سمنان و کارکنان هلال احمر برای امداد رسانی عازم محل شدند.

وی ضمن بیان اینکه این حادثه تلخ بر اثر سقوط از پل پژو ۲۰۷ کیلومتر ۶۸ محور دامغان_سمنان به وقوع پیوسته است، افزود: این سانحه رانندگی مرگ در دم یکی از سرنشینان این خودرو را در پی داشته است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه این حادثه سه مجروح نیز بر جای گذاشت، ابراز داشت: بعد از امداد رسانی لازم این افراد برای ادامه سیر درمان به مراکز درمانی انتقال یافتند.

کد مطلب 5828159

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها