به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، سید محمد مهدوی دبیر ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی در این گردهمایی که جمعی از اساتید، مجریان طرحهای پژوهشی، صاحبان و دست اندرکاران مراکز شتابدهنده و کارآفرینان و نیز علاقهمندان به علوم شناختی شرکت داشتند، گفت: شکلدهی به فرصتهای همکاری و کاهش خطرپذیری در امر سرمایهگذاری حوزه های شناختی نیز دیگر اولویت این ستاد است.
وی با بیان اینکه انجام مجموعهای از پژوهشها در حوزههای مختلف بهویژه در حطیههای علوم شناختی از نیازهای کشور محسوب می شود، گفت: این رویداد و دیگر نشستها فرصتی برای آشنایی و تقویت همکاری و مشارکت برای جذب سرمایه، رونق کسب و کارها و نیز و ورود دستاوردها و محصولات فناورانه حوزه شناختی به جامعه است.
اولین رویداد بهمرسانی درحوزه پرورش و ارتقای شناختی به منظور پرورش مهارتهای شناختی کودکان و نوجوانان و بهینه سازی آموزش مجازی و محیط یادگیری با شرکت شماری از محققان، پژوهشگران و صاحبان نوآوری و کسب و کارها درحوزه شناختی درمحل باغ کتاب تهران برگزارشد.
این رویداد با هدف ایجاد ارتباط و تعامل میان مراکز شتابدهنده، سرمایه گذار و صاحبان ایده و کسب و کارها و مجریان طرح های پژوهشی درموضوعات بهبود کارکردهای اجرایی کودکان و نوجوانان با رویکردهای شناختی، افزایش سطح آگاهی و آموزش والدین و بهبود برنامه های آموزشی جامعه محور برگزار شد.
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