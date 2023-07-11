به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محسنی در نشست با مدیرکل ورزش و جوانان و معاون بنادر و دریانوردی استان، با اشاره به نقش و جایگاه ورزش‌های آبی و هوایی در استان هرمزگان، افزود: استان ظرفیت بالایی برای سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری آبی و هوایی دارد که متقاضیانی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها اعلام آمادگی کرده‌اند.

وی اظهار کرد برای هم‌افزایی و همفکری بین ارگان‌ها، ضرورت دارد که یک هدف‌گذاری مشترک میان ادارات ورزش و جوانان و بنادر و دریانوردی صورت پذیرد تا این ظرفیت‌ها به سرانجام برسد.

محسنی با بیان اینکه اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان به‌عنوان اداره پیشران توسعه در استان تکالیفی از سوی مقام عالی استان بر عهده دارد، اظهار کرد: این تکالیف شامل ایجاد و افزایش زیرساخت‌های گردشگری هوایی و دریایی است که با ماهیت ورزش و صنعت دریانوردی و ساحلی آمیخته است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان خاطرنشان کرد: از این رو همکاری این دو ارگان با اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ضرورت دارد.

وی با اشاره به نقش و تأثیر گردشگری مفرح هوایی و دریایی عنوان کرد: بررسی‌ها انجام‌شده نشان می‌دهد که گردشگری مفرح مورد استقبال زیادی از گردشگران داخلی و خارجی بوده و ما باید تمام تلاش خود را به کار ببریم که سهم و سرانه درآمدی و جذب توریسم در این حوزه را بالا ببریم و به جایگاه واقعی‌اش برسانیم.

محسنی اضافه کرد: هرمزگان با دارا بودن بیش از دو هزار و سیصد کیلومتر ساحل و ۱۴ جزیره کوچک و بزرگ، فرصت خوبی برای تبدیل‌شدن به قطب گردشگری تلفیقی دریایی و هوایی را دارد.

در پایان این نشست مدیرکل ورزش و جوانان و معاون بنادر و دریانوردی اعلام کردند از تمام ظرفیت‌های خود برای تحقق این هدف استفاده می‌کنند.