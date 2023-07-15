امکانات ادارات خراسان شمالی به امر ازدواج اختصاص یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسین نژاد ظهر شنبه در ستاد ساماندهی امور جوانان که در محل استانداری خراسان شمالی برگزار شد، اظهار داشت: بستر حرفه آموزی جوانان در اوقات فراغت باید فراهم شود.

استاندار خراسان شمالی اصلاح شخصیت برای افزایش نرخ ازدواج را ضروری دانست و گفت: باید در بستر ازدواج، اشتغال نیز پیگیری شود؛ البته باید فرهنگ تولید را در این زمینه نهادینه کنیم.

وی افزود: امکانات دستگاه‌های دولتی برای ازدواج ارزان در اختیار جوانان قرار بگیرید و دستگاه‌ها باید در این خصوص گزارش کار بدهند.

حسین نژاد تصریح کرد: صف ازدواج شایسته جوانان نیست لذا باید بانک‌ها فعالیت بیشتری داشته و مشکلات را عنوان کنند تا حل کنیم.

استاندار خراسان شمالی تأسیس مراکز ازدواج را ضروری دانست و گفت: نباید در ساماندهی امور جوانان به بخش نامه اکتفا کرد.