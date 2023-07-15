به گزارش خبرگزاری مهر، ذبیح الله خدائیان در نشست با مدیران عامل بانک‌های غیردولتی با اشاره به نقش پررنگ بانک‌ها در کاهش نقدینگی و رشد تولید، همفکری و همگرایی برای رفع مشکلات و ایرادات موجود در بانک‌ها را مورد تاکید قرار داد و به صورت تخصصی به آسیب شناسی نظام بانکی پرداخت.

وی از افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها به عنوان یکی از آسیب‌های نظام بانکی یاد کرد و نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات را غیراستاندارد عنوان کرد.

رئیس سازمان بازرسی از عدم پیگیری بانک‌ها در وصول مطالبات انتقاد کرد و گفت: بسیاری از مطالبات بانکی وصول نمی‌شود و حتی برخی اوقات بانک‌ها پیگیر وصول مطالبات خود نیستند.

استاندارد نبودن کفایت سرمایه بانک‌ها و همچنین اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط نکات بعدی مورد تاکید خدائیان بود.

وی در این زمینه به نقش بانک‌ها در سرمایه گذاری و رونق و توسعه کشور اشاره و به تشریح قوانینی که مجوز تأسیس بانک‌های خصوصی را صادر کرده‌اند، پرداخت.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به تأسیس شرکت توسط بانک‌های خصوصی به بیان بخشی از پرونده‌های بازرسی از بانک‌های خصوصی پرداخت.

وی با بیان اینکه برخی بانک‌ها به جای خصوصی و غیردولتی، خانوادگی شده‌اند، گفت: در جریان این پرونده بازرسی و بررسی تسهیلات اعطایی ملاحظه شد برخی بانک‌های خصوصی، شرکت‌های زنجیره‌ای ایجاد کرده‌اند و غالب تسهیلات به شرکت‌هایی که خانوادگی اداره می‌شود، تعلق یافته است که این موضوع از ناحیه سازمان بازرسی در دست بررسی است.

رئیس سازمان بازرسی با اشاره به زیان انباشته بنگاه‌های متعلق به بانک‌ها گفت: ممکن است چند بانک با همکاری یکدیگر وارد سرمایه گذاری مشترک در یک پروژه مهم نفتی شده باشند که این موضوع فی النفسه اشکالی ندارد و هم سود عاید بانک می‌شود و هم به دولت کمک خواهد شد؛ اما برخی بانک‌های خصوصی و دولتی از ناحیه بعضی بنگاه‌ها زیان انباشته بالایی دارند و حاضر به واگذاری آن‌ها نیستند و این بنگاه‌ها به حیاط خلوت بانک‌ها تبدیل شده است.

خدائیان با اشاره به الزام قانونی واگذاری بنگاه‌ها از سوی بانک‌ها اظهار کرد: قانون رفع موانع تولید بانک‌ها را موظف کرده که باید ظرف سه سال از تصویب قانون بنگاه داری را کنار بگذارند، ولی متأسفانه قانون رعایت نمی‌شود.