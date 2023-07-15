به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی رستمیان عصر شنبه در نشست هماهنگی برنامه‌های هفته دولت در استان بوشهر اظهار داشت: در راستای توسعه طرح‌های عمران شهری و روستایی در استان بوشهر اقدامات خوبی انجام شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر با بیان اینکه در دولت سیزدهم طرح‌های مهمی در عرصه‌های عمرانی در استان اجرایی شده است تصریح کرد: بخشی از طرح‌های عمرانی در هفته دولت افتتاح و با عملیات اجرایی آنها آغاز می‌شود.

رستمیان از توسعه طرح‌های عمران شهری و روستایی در استان بوشهر خبر داد و بیان کرد: پروژه‌های مهم عمرانی در شهرها، روستاها، راهسازی، مسکونی، آموزشی و زیرساختی در هفته دولت افتتاح می‌شود.