لحظه به آتش کشیدن ده خودرو توسط شهرک‌نشینان صهیونیستی

شهرک‌نشینان صهیونیست با حمله به روستای «ابوغوش» اقدام به تخریب اموال اهالی و دیوارنویسی علیه فلسطینی‌ها کردند.