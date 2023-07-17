دریافت 15 MB کد مطلب 5838684 https://mehrnews.com/x32DMQ ۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۱۲:۱۲ کد مطلب 5838684 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۱۲:۱۲ لحظه به آتش کشیدن ده خودرو توسط شهرکنشینان صهیونیستی شهرکنشینان صهیونیست با حمله به روستای «ابوغوش» اقدام به تخریب اموال اهالی و دیوارنویسی علیه فلسطینیها کردند. کپی شد مطالب مرتبط موشکهای حزبالله به سمت تلآویو است/کابینه نتانیاهو سردرگم شده است حمایت یهودیان آمریکایی از رژیم صهیونیستی پس از هولوکاست/شکاف مذهبی و سکولار در میان یهودیان استفاده رژیم صهیونیستی از هوش مصنوعی در حمله هوایی به فلسطینیان حاکمیت بر جزایر سه گانه را قابل گفتگو نمیدانیم/ میزبانی از منافقین مصداق بارز حمایت از تروریسم است برچسبها رژیم صهیونیستی آتش سوزی شهرک نشین صهیونیست فلسطین
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