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کد مطلب 5838684
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۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۱۲:۱۲

لحظه به آتش کشیدن ده خودرو توسط شهرک‌نشینان صهیونیستی

لحظه به آتش کشیدن ده خودرو توسط شهرک‌نشینان صهیونیستی

شهرک‌نشینان صهیونیست با حمله به روستای «ابوغوش» اقدام به تخریب اموال اهالی و دیوارنویسی علیه فلسطینی‌ها کردند.

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